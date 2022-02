Der Kramer Radlader inklusive Anhänger - Marktneuheit zur Miete bei Niederstätter

[email protected]

Kramer Radlader sind dank ihrer Vielseitigkeit und der großen Auswahl an Anbaugeräten in vielen Bereichen vom Straßenbau bis zum Recycling unentbehrliche Helfer: zum Beispiel in der Industrie für die Verladung von Recyclingmaterial oder für den Transport und das Mischen von Beton auf einer Baustelle, im öffentlichen Sektor für den Winterdienst und die Pflege von Grünflächen oder in der Tourismusbranche für die Schneeräumung.Die Kramer Radlader sind ab jetzt noch vielseitiger: Niederstätter hat die Zulassung für die Anhängerkupplung von Radladern für den Straßentransport erhalten. Das bedeutet, dass Zubehör und Materialien, aber auch andere Baumaschinen, wie zum Beispiel ein Bagger, auf dem vom Radlader gezogenen Anhänger transportiert werden können. Die Kramer Radlader der Serie 8 haben eine Anhängelast von bis zu 14 Tonnen, so dass auch große Lasten transportiert werden können. Ein großer Vorteil für alle Kramer-Besitzer und -Anwender und für diejenigen, die es werden wollen.Wenn Sie keinen Kramer besitzen, können Sie bei Niederstätter ab jetzt einen mieten! Das Mieten von Arbeitsmaschinen ist oft die beste Wahl für ein Projekt. Sie müssen sich nicht um langfristige Finanzierungen kümmern und können die Maschine und ihre Komponenten frei wählen. Im großen Niederstätter-Mietpark stehen mehrere leistungsstarke Radlader mit Anhänger für den Einsatz zur Verfügung. Die Niederstätter-Berater bieten eine zuverlässige, umfassende und individuelle Beratung zu den verschiedenen Mietmöglichkeiten und eine breite Palette an Baumaschinen.Kramer Radlader Serie 8 (bis zu 6.000 kg)Gesamtgewicht transportierbare Masse 3.000 kgGewicht des Anhängers 500 kgInnenmaße des Anhängers: Länge 3.100 cm x Breite 1.850 cm x Höhe 350 cmAußenmaße des Anhängers: Länge 4.501 cm x Breite 1.913 cmDoppelachse mit Fahrwerksrädern4 zu öffnende Ladeklappen2 RampenHöhenverstellbare DeichselNiederstätter SpaT +39 0471 061141

