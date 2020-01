Der Lehrgang für POWER Rhetorik

Erfolg ist Leistung x Kommunikation.

Soziale Fähigkeiten sind für das Erklimmen der Erfolgsleiter oft wichtiger als das Fachwissen. Dazu trainieren Sie immit den bekannten Trainernundpraktische Gesprächstechniken für den Berufsalltag.Somit können Sie Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner bewusster lenken. So stärken Sie Ihre Persönlichkeit, um sich in schwierigen Situationen besser durchzusetzen.Im Lehrgang POWER Rhetorik lernen Sie in 5 Modulen- Gespräche und Sitzungen effizienter zu lenken- Konflikte kompetent zu managen- Ihre Vorträge professionell zu gestalten- strategisch zu argumentieren und zu verhandeln- Ihr persönliches Stärken/Schwächen-Profil optimal zu nutzenÜber 1000 Teilnehmer haben diesen Lehrgang absolviert und waren vom Erfolgsrezept begeistert.statt komplizierten Theorien.statt trockenen Vorträgen.statt allgemeinen Grundsätzen

som