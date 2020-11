Der Mensch im Mittelpunkt.

In ausführlichen Gesprächen gehen die Berater der Raiffeisenkassen auf Kundenwünsche ein. Sie analysieren die gesamte Lebens- und Finanzsituation, um passende Lösungen bieten zu können. Ziel der Beratung ist es, Kunden bei der Verwirklichung ihrer Lebensziele zu helfen und sie dabei partnerschaftlich zu begleiten. Besonders dann, wenn sich neue Lebensabschnitte wie Hausbau oder Familiengründung anbahnen, die mit wichtigen finanziellen Entscheidungen verbunden sind und eine Anpassung der persönlichen Finanzstrategie erforderlich machen. Nicht zuletzt geht es darum, Kunden gegen unvorhersehbare Ereignisse oder Schicksalsschläge finanziell abzusichern.Aus dem genossenschaftlichen Selbstverständnis heraus erfolgt die Rund-um-Beratung unabhängig von Abschlussdruck und Provisionsdenken.Sie orientiert sich an genossenschaftlichen Werten wie Nähe, Partnerschaftlichkeit und Transparenz. Durch die langfristige Betreuung entsteht ein einzigartiges Vertrauensverhältnis zwischen Kunde und Bankberater, das einen nachhaltigen Mehrwert bietet. Das gibt dem Kunden Sicherheit, dass er genau jene Finanzlösung bekommt, die seinen Erfordernissen entspricht.Die Beratung eignet sich für alle Alters- und Berufsgruppen. Vor allem Berufseinsteiger können davon profitieren; sie werden kontinuierlich begleitet, während sie sich ihre Existenz aufbauen.Weitere Informationen zur Genossenschaftlichen Beratung findest du unter www.raiffeisen.it/genossenschaftliche-beratung . Oder du vereinbarst einfach direkt einen Beratungstermin in deiner Raiffeisenkasse.

