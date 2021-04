Der Mythos Harley-Davidson seit 1909

Die Zukunft für jeden Harley-Fan und alle die es noch werden möchten, beginnt an diesem Wochenende beim Harley Store mit der Präsentation der „Harley-Davidson Street Bob 2021“: Mit neuem Design, mit größerem Hubraum – aber mit gleichem Gewicht! Für alle Insider ist der MILWAUKEE-EIGHT™ 114 MOTOR etwas ganz Besonderes: 1900 ccm, 95 PS, das max. Drehmoment bei 3.500 Touren und 155 Nm lassen das Herz jeden Harley-Fetischisten höher schlagen. Massenhaft Drehmoment für rasante Ampelstarts, zum Einfädeln und zum Überholen – dazu der typische Sound mit dem sattem Grollen…Wenn Sie mit diesen Technischen Daten nichts anfangen könne, keine Sorge, damit gehören sie zur überwiegenden Mehrheit. Aber all das können Sie selbst live erleben: an diesem Wochenende im Harley-Shop in Bozen – und auch kaufen zum Preis von 15.900 Euro.Authentische Tradition sorgt in Kombination mit modernster Technologie für Power, Style und pure Fahrfreude auf Straßen jeder Art.Vereinbaren Sie jetzt bei uns einen Termin für Ihren Ride mit der einer Softail ® oder Touring 114. Am Samstag ist der Shop in Bozen bis 18.00 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter: 0471 976929, [email protected] oder www.harley.bz.it

