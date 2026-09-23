Seit 30 Jahren begleitet der BAUFUCHS die Menschen in Südtirol bei großen und kleinen Bauvorhaben. Was 1996 als regionales Nachschlagewerk begann, ist heute für viele Bauherren, Sanierer, Planer und Eigenheimbesitzer eine verlässliche Informationsquelle. Unabhängigkeit, Praxisnähe und regionale Kompetenz bilden dabei seit jeher die Grundlage.<BR \/><BR \/>Mit der Jubiläumsausgabe verbindet der BAUFUCHS Bewährtes mit neuen Möglichkeiten. QR-Codes führen direkt zu ergänzenden Online-Inhalten, gleichzeitig wird die Vorlesefunktion laufend erweitert, damit Informationen noch einfacher und barrierefrei genutzt werden können.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341765_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Gerade in einer Zeit, in der Informationen oft nur flüchtig konsumiert werden, bleibt ein gedrucktes Handbuch von besonderem Wert. Es wird aufbewahrt, immer wieder zur Hand genommen und begleitet Entscheidungen oft über viele Jahre. Genau dieser nachhaltige Nutzen zeichnet den BAUFUCHS seit drei Jahrzehnten aus.<BR \/><BR \/>Mein herzlicher Dank gilt allen Leserinnen und Lesern, unseren Partnerbetrieben, den Fachautorinnen und Fachautoren sowie den vielen Menschen hinter den Kulissen. Ihr Vertrauen und ihr Engagement haben den BAUFUCHS zu dem gemacht, was er heute ist – ein regionales Projekt für die Menschen in Südtirol.<BR \/><BR \/>Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https:\/\/www.baufuchs.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">baufuchs.com<\/a><BR \/><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="3Mp47R7F"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343715_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341771_image" \/><\/div>