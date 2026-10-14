Seit 30 Jahren begleitet der <b>BAUFUCHS<\/b> die Menschen in Südtirol mit unabhängigen, verständlichen und praxisnahen Informationen rund ums Bauen, Sanieren, Wohnen und Energiesparen. Was 1996 mit einer einfachen Idee begann, ist heute für tausende Bauherrinnen und Bauherren, Sanierer, Planer und Eigenheimbesitzer zu einem verlässlichen Begleiter geworden.<BR \/><BR \/>Die neue Jubiläumsausgabe <b>BAUFUCHS 2027<\/b> umfasst <b>256 Seiten<\/b> und ist ab sofort kostenlos in allen Gemeindebauämtern Südtirols, bei den Raiffeisenkassen, der Südtiroler Volksbank, der Sparkasse sowie bei den Partnerbetrieben erhältlich.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341780_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch nach drei Jahrzehnten entwickelt sich der BAUFUCHS weiter. QR-Codes führen zu ergänzenden digitalen Inhalten, gleichzeitig wird die Vorlesefunktion auf den Webseiten laufend ausgebaut. So verbindet die Jubiläumsausgabe die Vorteile eines klassischen Nachschlagewerks mit den Möglichkeiten der digitalen Welt.<BR \/><BR \/>Gerade deshalb bleibt ein gedrucktes Buch aktueller denn je. Es verschwindet nicht nach wenigen Sekunden vom Bildschirm, sondern liegt griffbereit auf dem Schreibtisch, wird weitergegeben und auch Jahre später noch aufgeschlagen. Genau dafür steht der BAUFUCHS seit 30 Jahren: für Wissen, das bleibt.<BR \/><BR \/>Mein herzlicher Dank gilt allen Leserinnen und Lesern, unseren Partnerbetrieben, den Fachautorinnen und Fachautoren sowie den vielen engagierten Menschen hinter den Kulissen. Sie alle haben den BAUFUCHS zu dem gemacht, was er heute ist: ein unabhängiges, regionales und glaubwürdiges Nachschlagewerk für Südtirol.<BR \/><BR \/>Weitere Informationen unter <a href="https:\/\/www.baufuchs.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">baufuchs.com<\/a><BR \/><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="3Mp47R7F"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343721_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1341786_image" \/><\/div>