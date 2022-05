Der obere Vinschgau im Zeichen der Mountainbiker

Der bisherige Start/Zielort in Glurns wird zum Wahrzeichen des Vinschgau, nämlich zum Kirchturm im Reschensee nach Graun verlegt. Die sechste Ausgabe wird mit insgesamt 4 neuen Strecken erneuert. Die Teilnehmer können zwischen 29km, 46km, 69km und 111km auswählen.Bei der Wahl der Strecken hat das Team besonders darauf geachtet, alle kulturellen Schätze dieser einmaligen Region miteinzubeziehen und zudem wird das nahe Nauders auf der österreichischen Grenze einbezogen.So führt die Strecke nicht nur durch das höchstgelegene Benediktinerkloster Europas Marienberg, sondern auch durch die Churburg in Schluderns, durch die mittelalterliche Stadt Glurns der kleinsten Stadt Italiens und durch einige malerische Bergdörfer. Start und Ziel des Ortler Bike Marathons liegt in der Grünzone in Graun, direkt vor dem Grauner Kirchturm im Reschensee.Jeder Teilnehmer wird mit einem tollen Startpaket und einer tollen Verpflegung und Betreuung in den Mittelpunkt des Rennens gestellt. Die Anmeldungen sind bereits seit Dezember 2021 geöffnet und es sind noch Startplätze frei. Anmelden kann man sich noch bis 27. Mai online unter www.ortler-bikemarathon.it . Nachmeldungen sind am Freitag, 3. Juni direkt vor Ort noch möglich.Die Veranstalter, ein vierzehnköpfiges Team rund um den erfahrenen Eventmanager Gerald Burger, bemühen sich um eine einwandfreie Organisation und können auf die Unterstützung der Projektträger die Gemeinden im Vinschgau und die drei Tourismusvereine Obervinschgau, Reschenpass und Nauders bauen.