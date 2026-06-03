Für Familien gibt es spannende Abenteuer-<b>Hörspielwanderungen<\/b>, bei denen Kinder zwischen 6 und 14 Jahren Rätsel und Aufgaben zu Dolomitensagen, der Sturmnacht Vaia und Wilderer-Geschichten lösen können. Weitere Infos gibt es auf <a href="https:\/\/obereggen.com\/Latemar.Adventure" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Latemar Adventure<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317195_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die <b>Berghütte Oberholz<\/b> auf 2.096 Metern Höhe ist ein weiteres Highlight. Die Berghütte kombiniert moderne Architektur mit nachhaltiger Bauweise und bietet regionale Küche. Jeden <b>Donnerstag und Samstag<\/b> wird von 8:30 bis 10:00 Uhr ein besonderes Frühstück serviert (Anmeldung erforderlich). Weitere Infos auf <a href="https:\/\/oberholz.com\/de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">oberholz.com<\/a>.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1317198_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Panoramasessellift Obereggen-Oberholz (1.550m – 2.096m)<\/b><BR \/>06.06. - 04.10.2026, 08.30 - 18.00 Uhr<BR \/><BR \/><b>Kabinenbahn Obereggen-Ochsenweide (1.540 m - 1.830 m)<\/b><BR \/>13.06. - 04.10.2026, 08.30 - 18.00 Uhr<BR \/><BR \/><b>FAMILY TICKET: € 52,00<\/b><BR \/>2 Erwachsene und 2 Kinder im Alter von 9 bis 16 Jahren<BR \/><BR \/><b>Erwachsene:<\/b> € 16,50 Einzelfahrt, € 22,00 hin und zurück<BR \/><b>Jugendliche:<\/b> € 14,00 Einzelfahrt, € 18,00 hin und zurück<BR \/>Radtransport mit der Kabinenbahn Ochsenweide: € 6,00<BR \/><BR \/><b>Kinder unter 8 Jahren fahren auf allen Aufstiegsanlagen kostenlos.<BR \/>Ermäßigungen für Jugendliche unter 16 Jahren.<\/b><BR \/>Kinder: geboren nach dem 01.01.2018 \/ Jugendliche: geboren nach dem 01.01.2008<BR \/><BR \/><b>Info Bergbahnen Obereggen<BR \/>Tel. +39 0471 618 200<\/b><BR \/> <a href="https:\/\/obereggen.com\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.obereggen.com<\/a><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-74944211_gallery" \/><BR \/><BR \/><b>Highlights im Sommer 2026<\/b><BR \/><BR \/><b>Geführte Meditation im Mindful.Latemar jeden Dienstag:<\/b><BR \/>... <a href="https:\/\/eggental.com\/de\/event\/mindfullatemar-geh-deinen-weg-entschleunige-atme-finde-deine-mitte_11944" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier geht es zur Vormerkung<\/a><BR \/><BR \/><b>Geführte Gipfelwanderung zur Latermarhütte jeden Donnerstag:<\/b><BR \/>– <a href="https:\/\/eggental.com\/de\/event\/gipfelwanderung-zur-latemarhtte_11602" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Anmeldung Eggental Tourismus<\/a><BR \/><BR \/><b>Frühstück auf 2.096 m jeden Donnerstag und jeden Samstag:<\/b><BR \/>− <a href="https:\/\/oberholz.com\/de\/event\/fruehstueck-auf-der-berghuette-oberholz-auf-2096-m\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Anmeldung Berghütte Oberholz<\/a><\/TD><TD><BR \/><BR \/><b>Rosadira Bike Days vom 10. bis 14. Juni:<\/b><BR \/> <a href="https:\/\/eggental.com\/de\/event\/rosadira-bike-days_34384" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Informationen Eggental Tourismus<\/a><\/TD><TD><\/TD><TD><\/TD><TD><BR \/><BR \/><b>Eggentaler Schupfenfest am 2. August:<\/b><BR \/> <a href="https:\/\/obereggen.com\/de\/bergbahnen\/sommer\/erlebnisse_events" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Kabinenbahn und Sessellift € 5,00 für Hin- und Rückfahrt<\/a><BR \/><BR \/><b>Wild und Wald Genusswochen vom 19. September bis 4. Oktober:<\/b><BR \/> <a href="https:\/\/eggental.com\/de\/genuss_erlebnisse\/kulinarik-und-kultur\/wild-und-wald" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Informationen Eggental Tourismus<\/a><BR \/><BR \/><BR \/>\n<iframe width="560" height="315" src="https:\/\/www.youtube.com\/embed\/I62fsQH6Wzw?si=uZ0gJcSZznKaGBuP" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen><\/iframe>\n