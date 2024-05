Der perfekte Lebenslauf – wie geht das?

Ein Lebenslauf ist Ihre Eintrittskarte in die Berufswelt und daher sollte er prägnant und ansprechend sein und nicht länger als zwei, maximal drei Seiten. Der Trick ist es, Übersichtlichkeit, Informationen und die eigene Note unter einen Hut zu bringen. Hier sind einige Tipps, wie Sie Ihre Informationen optimal strukturieren können, um die Aufmerksamkeit potenzieller Arbeitgeber zu gewinnen:Diese beinhalten den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und die Kontaktdaten. Interessant sind für den Arbeitgeber mitunter die angestrebte Stelle (falls mehrere Positionen zu besetzen sind), der Wohnort (gerade in der Hotellerie, wo viele Betriebe zur Stelle eine Unterkunft bieten) und je nach Berufsfeld spezifische Zusatzinformationen, wie z.B. Führerschein o.ä. Zu den persönlichen Informationen kann auch das Geschlecht und der Familienstand angegeben werden. Hier ist auch der richtige Platz für ein schönes Porträtfoto.Listen Sie Ihre bisherigen Anstellungen in chronologischer Reihenfolge auf, beginnend mit Ihrer aktuellen Position. Heben Sie besondere Tätigkeiten oder Erfolge hervor, wie z.B. die Beratung von Gästen mit speziellen Bedürfnissen oder Ihre Fähigkeit, Gerichte vor den Augen der Gäste zu präsentieren.Fassen Sie Ihre Ausbildung knapp zusammen, indem Sie die besuchten Schulen und Ihren Bildungsstatus angeben. Wenn Sie bereits über relevante Berufserfahrung verfügen, können Sie diesen Abschnitt etwas kürzer halten.Die weiteren Bestandteile eines perfekten Lebenslaufs, sowie Informationen zu weiteren Themen rund um Karriere in der Gastronomie finden Sie unter agenturmessner.com