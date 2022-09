Der Spätsommer am Kronplatz

Das Falkensteiner Hotel Kronplatz ist ein Ort für Aktive, für Genussmenschen und für alle, die Berge lieben. Denn hier ist man den Bergen zum Greifen nahe! Egal ob Wandern, Biken, Klettern oder ein Heliflug über die Bergwelt der Dolomiten - das Falkensteiner Hotel Kronplatz ist der perfekte Ausgangspunkt für alle Aktivitäten. Doch das Falkensteiner Hotel Kronplatz ist mehr als ein gewöhnliches Aktivhotel. Dafür sorgt nicht zuletzt der hoteleigene Experience Concierge, der das ganze Jahr über die Wünsche unserer Gäste wahr werden lässt und Erlebnisse ermöglicht, die zu den besten Urlaubserinnerungen werden.Im Acquapura Mountain SPA finden Sie auf rund 1400 m² den perfekten Ausgleich zu Ihrer Aktivität am Berg. Spüren Sie die Kraft der Dolomiten anhand der 4 Berg-Elemente und erleben Sie eine Welt des aktiven Wohlbefindens.Genießen Sie individuell auf Sie abgestimmte Anwendungen und sammeln Sie neue Kräfte. Genießen Sie den einzigartigen Kronplatz-Blick vom Rooftop-Pool, ziehen Sie Ihre Längen im 25m Sportpool oder erfahren Sie ganzheitliche Entspannung in einem der Ruheräume. Im Anschluss an eine Wanderung auf die Gipfel der Dolomiten, lässt es sich in der finnischen Außensauna mit Bergblick, dem Summit Hamam oder ganz romantisch in der Privat SPA Suite herrlich entspannen.Wer viel Zeit an der frischen Luft verbringt, freut sich umso mehr auf kulinarische Highlights im Hotel. Vom Frühstücksbuffet, zur Jause und kleinen Snacks bis hin zum Abendessen gibt es viel zu kosten. Kulinarisch reist man im 7Summit Restaurant durch viele Länder, allen voran steht natürlich die heimische Südtiroler Slow Food Küche. Regionale Produkte und lokale Partner sorgen dabei immer wieder für neue, anregende Geschmackserlebnisse inmitten der Südtiroler Bergwelt. Ebenfalls finden stetig kulinarische Events statt. Am 29.10. ist zum Beispiel Theodor Falser im Hotel zu Gast und wird die Gäste mit ausgewählten Gerichten verwöhnen.