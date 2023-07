Der Spezialkurs für Kranführer und Kranführerinnen - das volle technische Potenzial der Liebherr-Krane im Baustelleneinsatz

Foto: © Niederstätter AG

Bei Niederstätter steht der Kunde und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt. Da es in letzter Zeit viele neue technische Besonderheiten undgegeben hat und diese in der Arbeit auf der Baustelle eine große Unterstützung sind, lag es dem Niederstätter Team am Herzen dieses Know-How mit den Kunden zu teilen und die Neuerungen unter den Kranführern bekannt zu machen. Ziel ist es die. Aus diesem Grund wurde eine hochspezialisierte Schulung für Kranführer organisiert. Im Laufe der 8-stündigen Schulungstages werden relevante Themen wie Arbeitssicherheitsstandards, regelmäßige Maschinenwartungen sowie die Auswahl und Vorbereitung des Montageplatzes auf der Baustelle behandelt. Durch die Kombination von theoretischen Erläuterungen und praktischen Übungen haben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Möglichkeit, das Gelernte an Liebherr-Kranen anzuwenden und sich mit den Obendreherkranmodellen und den Schnelleinsatz-Untendreherkranen auf den Schulungsflächen der Niederstätter Academy vertraut zu machen.Hier geht es zu den verschiedenen Kursdaten der Expertenschulung für Kranführer: www.n-academy.it/expertenschulung Innerhalb der Schulungsmodule werden auchgezielt angesprochen.So erweist sich das innovative, hochfestefür Turmdrehkrane als Alternative zum traditionellen Stahlseil. Die Fasertechnologie erfüllt alle Hebeanforderungen, die standardmäßig an Stahlseile gestellt werden: Sie garantiert nicht nur ähnliche, wenn nicht sogar bis zu 20 % höhere Belastungswerte als klassische Stahlseile mit ähnlichem Durchmesser, sondern die höhere Tragfähigkeit ermöglicht auch eine größere Anpassungsfähigkeit und Flexibilität bei der Positionierung des Krans. Hinzu kommt eine deutliche Leistungssteigerung, die durch die hohe Gewichtseinsparung von Seil und Winde ermöglicht wird.Zu den erwähnenswerten Liebherr-Innovationen gehört weiterhin, eine Einstellung mit der jede Last mit hoher Präzision positioniert werden kann. Das System reguliert die Hub- und Senkgeschwindigkeit der Last und reduziert sie auf Mikrobewegungen, sogenannte „Micromoves“. Ohne die Bremse zu betätigen, ist es möglich, jede Last präzise anzuheben und zu positionieren.In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll auch die neuezu erwähnen, die durch Drücken der entsprechenden Taste aktiviert werden kann und die Tragfähigkeit um bis zu 20 % erhöht, während die Geschwindigkeit des Krans im Einsatz reduziert wird. So sind alle Kranmodelle für extrem flexible Anwendungen geeignet und weisen eine hohe Dreh- und Tragfähigkeit.Bei Schwenkmanövern kann es zu einem erhöhten Schwanken der transportierten Lasten kommen. Um dies zu reduzieren, greift das integrierteein, das die Bewegungen des Auslegers ausgleicht und so eine pendelfreie Bewegung der Last garantiert - ein wichtiger technischer Fortschritt für die Sicherheit auf der Baustelle.In der Kabine verfügt der Kranfahrer oder die Kranfahrerin über ein, das in zwei Quadranten unterteilt ist: oben die Krandatenanzeige, unten das Bild der Hakenkamera. Der Zoom der Kamera passt sich automatisch an die Absenktiefe des Hakens an, ohne dass der Kranführer eingreifen muss.Buche Sie jetzt die Expertenschulung für Kranführer: www.n-academy.it/expertenschulung Diese neuen Funktionen und Geräte sind Gegenstand der verschiedenen Module der Fachausbildung für Kranführer der. Als akkreditierte Ausbildungsstätte bietet die Niederstätter Academy ein umfangreiches Kursprogramm für Kran- und LKW-Fahrer, Baumaschinen- und Mobilkranführer sowie Kurse für Arbeitgeber und Arbeitnehmer an. Die Schulungen richten sich an Bau- und Handwerksbetriebe, Behörden und die Industrie. Zahlreiche Unternehmen in ganz Norditalien haben sich von der Qualität der Schulungen überzeugt und melden ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen regelmäßig bei der Niederstätter Academy an. Die Familie Niederstätter ist seit jeher eng mit der Baubranche verbunden und steht in ständigem Dialog mit den Unternehmen der Branche, um die Niederstätter-Dienstleistungen an die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. Die Kursdaten in der Academy sind daher garantiert, so dass eine optimale Planung im Unternehmen möglich ist und alle Schulungs- und Baustellentätigkeiten einschließlich der Spezialisierungskurse planbar sind.Buchen Sie jetzt unter folgendem Link den passenden Kurs für ihr Unternehmen in der Niederstätter Academy in Bozen: www.n-academy.it/de/bozen Neben der Academy bietet Niederstätter einean, die das gesamte Bauprojekt effizient mittels Optimierung von Ressourcen weiterbringen. Vom Transport über die Montage bis hin zur Betriebsplanung und dem Service vor Ort stellt Niederstätter seinen Partnern seit jeher die Erfahrung und Professionalität seiner erfahrenen Techniker zur Verfügung. Erfolgreich bewältigte Herausforderungen zeugen davon: vom Kran, der im Hochgebirge auf über 3.000 Metern Höhe mit Hilfe von Seilbahn und Hubschrauber montiert wurde, bis zum Kran, der im Herzen eines Mailänder Wolkenkratzers im neuen Stadtteil CityLife oder im Zentrum des Vatikans aufgestellt wurde. Dank der ständigen Weiterbildung des hochspezialisierten Teams garantiert Niederstätter eine pünktliche, maßgeschneiderte und einzigartige Handhabung der Krane und Ausrüstungen und montiert sie schnell und sicher.Lesen Sie mehr zum Thema unter folgendem Link: https://www.niederstaetter.it/de/leistungen/kran-komplett-service/14-0.html Niederstätter AcademyT +39 0471 061128