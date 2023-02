Der STOL und SportNews Gratis Familien-Rodeltag am Rittner Horn

Gratis Rodel-Tageskarten

Kostenlose Parkmöglichkeit

Kostenloser Rodelverleih

Auf geht's zur unvergesslichen Rodelpartie mit dem Gratis Familien-Rodeltag am Rittner Horn.und wir haben für alles gesorgt, damit du einen traumhaften Tag mit deinen Liebsten in vollen Zügen genießen kannst. Tageskarten für die ganze Familie, Rodelverleih und Parktickets sind bereits reserviert - alles kostenlos mit deinem STOL-Abo. Die Brieftasche bleibt also zu Hause.Dich erwarten:für bis zu 6 Familienmitgliederan der Talstation der Rittner Horn Bergbahnenbeim Snowcenter Rittner Horn (begrenzt auf 2 Rodeln pro Familie, solange der Vorrat reicht)Du hast noch kein Abo? Melde dich gleich für 3 Monate zu € 9,99 an und nutze alle STOL- und SportNews-Hintergründe, exklusive Stories, Interviews und Videos, in Sekundenschnelle eingerichtet, Abrechnung über Kreditkarte, Paypal, Bankeinzug oder über den Google Playstore oder iTunes, jederzeit kündbar. >>> Hier geht’s zum Testabo! Noch was. Neben dem Rodelspaß steht auch eine Schulung zu sicherem Rodeln mit Rodel-Experte Martin Psenner auf dem Programm. Außerdem hast du die Möglichkeit, das kürzlich bei der ISPO in München ausgezeichnete Bremssystem der Bachmann Rodel unter Anleitung von Inhaber Michael Graf kostenlos zu testen.Also, worauf warten? Erlebe einen unvergesslichen Tag voller Spaß und Abenteuer mit der ganzen Familie am sonnenverwöhnten Rittner Horn! Wir freuen uns jetzt schon auf dich!Die Aktion wird durch die Unterstützung der Rittner Horn Bergbahnen und dem Skicenter Rittner Horn ermöglicht. Ein herzliches Dankeschön dafür!