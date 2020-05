Der Thermenpark ist geöffnet!

Die Therme Meran ist wieder geöffnet - Schritt für Schritt.Nach dem Bistro, dem MySpa und dem Shop ist seit dieser Woche auch der Thermenpark wieder geöffnet. Eine erfreuliche Nachricht besonders in diesem Jahr, in dem für viele der Sommerurlaub nicht so wie geplant möglich ist. Um doch ein bisschen Urlaubsfeeling aufkommen zu lassen, möchte die Therme Meran ihren Gästen einen „Urlaub um die Hecke“ bieten. Eine kurze Auszeit, ohne über die Landesgrenzen fahren zu müssen - eben um die Ecke, mitten im Grünen.Endlich wieder die Zeit im Freien genießen, um den Seerosenteich spazieren, in den Outdoor-Pools schwimmen, im Kneipp-Parcours das Immunsystem stärken und auf der Liegewiese Vitamin D tanken. Die 30.000 m2 große Parkfläche wird für eine begrenzte Besucherzahl geöffnet, um allen Gästen die größtmögliche Sicherheit zu bieten.Statt Room Service gibt’s unser Picknick im Park:Dazu einfach die angepasste App herunterladen, zwischen den täglich frischen Salaten und Snacks auswählen, direkt bestellen, abholen und natürlich im Thermenpark genießen.Ein Stück Thermenpark, ganz für sich allein. Das bieten die 8 Relax Lounges, verteilt für maximale Privatsphäre sorgen. Die überdachten Design-Sonnenbetten bieten eine bequeme Fläche zum Sitzen, Liegen und Entspannen - einen kleinen, geschützten Raum, mitten im Thermenpark.In den Sommermonaten ist der Thermenpark ein Paradies für Kinder: Planschen im Kinderbecken, den Schildkröten beim Baden zuschauen und jede Menge Platz zum Spielen.Für Familien ab drei Personen bietet die Therme Meran auch im Sommer attraktive Familientickets.Alle aktuellen Preise und Infos finden Sie hier

