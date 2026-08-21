<b>Leicht, nährstoffreich und voller Genuss<\/b><BR \/><BR \/>Der Vinschger Blumenkohl überzeugt nicht nur mit seinem besonderen Geschmack, sondern auch mit seinen wertvollen Inhaltsstoffen. Er ist reich an Vitamin C und fördert somit die Funktion des Immunsystems. Gleichzeitig liefert er wertvolle Ballaststoffe, die die Verdauung unterstützen. Damit ist er die ideale Zutat für eine leichte und ausgewogene Sommerküche.<BR \/><BR \/><b>Mehr über den Blumenkohl aus dem Vinschgau erfahren unter<\/b> <a href="https:\/\/www.vip.coop\/de\/%C3%A4pfel-freunde\/blumenkohl\/31-2310.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.vip.coop\/de<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1348593_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Ideale Anbaubedingungen: Das Geheimnis des Geschmacks<\/b><BR \/><BR \/>Was den Vinschger Blumenkohl so besonders macht? Das alpine Mikroklima und die optimalen Bodenbedingungen. Die frische Bergluft, der hohe Temperaturunterschied zwischen Tag und Nacht, viele Sonnenstunden sowie die fruchtbaren Böden verleihen dem Gemüse sein angenehm mildes Aroma und seine einzigartige Konsistenz – ganz ohne den intensiven Kohlgeruch beim Kochen. <BR \/><BR \/>Eine wahre Delikatesse aus den Bergen!<BR \/><BR \/><b>Erhältlich im Direktverkauf der Vinschger Genossenschaften sowie im ausgewählten Obst- und Gemüsefachhandel.<BR \/><BR \/>Öffnungszeiten und Details unter<\/b><BR \/> <a href="https:\/\/www.vip.coop\/de\/menschen-marken\/verkaufspunkte-vinschgau\/42-0.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.vip.coop\/de\/menschen-marken\/verkaufspunkte-vinschgau\/42-0.html<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1348596_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Zwischen Bergen und Feldern: Vielfalt, die begeistert<\/b><BR \/><BR \/>Der Blumenkohl beweist einmal mehr, dass der Vinschgau weit mehr zu bieten hat als seine berühmten Äpfel. Gemeinsam mit Erdbeeren, Kirschen, Marillen und Beeren bereichert er die sommerliche Vielfalt des Tales und sorgt als frisches Sommergemüse für abwechslungsreiche Geschmackserlebnisse.<BR \/><BR \/><b>Lust auf etwas Neues?<\/b><BR \/><BR \/>Blumenkohl Couscous mit Sardellen, Oliven und getrockneten Tomaten – ideal für heiße Sommertage und einfach nachzukochen!<BR \/><BR \/><b>Jetzt Rezept ansehen und genießen:<\/b> <a href="https:\/\/www.vip.coop\/de\/rezepte-gefl%C3%BCster\/blumenkohl-couscous\/211-15523.html" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.vip.coop\/de\/rezepte<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1348599_image" \/><\/div>\r\n