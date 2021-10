DER WEG ZUM HÖRGERÄT

Betroffene nehmen Ihren Hörverlust meistens erst später als die Menschen in Ihrem Umfeld wahr, denn das Nachlassen des Hörvermögens erfolgt meist schleichend. Es gibt verschiedene Arten von Hörminderungen, die am meisten verbreitete ist die Altersschwerhörigkeit. Diese Veränderung ist zurückzuführen auf den natürlichen Alterungsprozess und verschlechtert sich, wenn es nicht behandelt oder ausgeglichen wird. Signale für eine Schwerhörigkeit sind schlechtes Verstehen, Überhören von Telefon oder Klingel, wenn bestimmte Töne vermindert oder gar nicht mehr wahrgenommen werden oder der Fernseher sehr laut eingestellt werden muss. Schwerhörige Menschen sind schneller erschöpft, weil der Hörprozess mit höherem Kraftaufwand und mehr Konzentration verbunden ist. Das kann zu sozialem Rückzug und Unsicherheit bei der Bewältigung des Alltags führen und Auswirkungen auf das Gedächtnis haben.Der Gang zum Hörgeräteakustiker kostet Betroffene oft viel Überwindung, deshalb ist die Unterstützung der Familie und Freunde sehr wichtig. Heilungsmöglichkeiten gibt es keine, doch mit einem Hörgerät kann die Lebensqualität wieder gesteigert werden. Die Aufgabe des Hörgeräteakustikers ist es, dem Patienten die optimalen Hörlösungen an die individuellen Bedürfnisse anzupassen, damit der Hörverlust bestmöglich ausgeglichen wird. In den letzten Jahren haben Hörgeräte bedeutende Fortschritte gemacht.Es sind kleine Minicomputer, die teilweise ganz im Ohr verschwinden. Sie erkennen automatisch in welcher Hörumgebung Sie sich befinden und passen die Einstellungen Ihrer Hörgeräte an diese an. Dies garantiert bestmögliches Hören, egal ob Sie sich im Restaurant, bei einem Konzert oder zu Hause befinden. Die neuesten Hörsysteme können mit Bluetooth-fähigen Geräten wie zum Beispiel Ihrem Smartphone oder Fernseher verbunden werden, sodass der Ton direkt in den Hörgeräten wiedergegeben wird. Jetzt einen Termin für eine kostenlose Probe vereinbaren: 0471263390!

