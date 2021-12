Der Winter hat begonnen und der Pistenspaß auch!

Die Liftbenutzung ist nur mit gültigem Green Pass erlaubt – Dolomiti Superski hat dafür ein ausgeklügeltes System entwickelt, mit dem jeder Skifahrer/jede Skifahrerin selbst Skipass und Green Pass miteinander koppeln und für den Liftzutritt freischalten kann. Während der technische Aufwand im Hintergrund enorm ist, kann der Skifahrer/die Skifahrerin alles mit drei Klicks erledigen. Der Green-Pass-Check kann entweder über die Dolomiti Superski App, über die Internetseite dolomitisuperski.com oder an den zahlreichen Ticket Boxen in den einzelnen Ortschaften durchgeführt werden.Online erworbene Skipässe können mittels Voucher an den Ticket Boxen ausgedruckt und sofort für den Skitag validiert werden. Bequemer kann's fast nicht sein. Die App von Dolomiti Superski kann aber noch viel mehr. Registrierte Mitglieder der My Dolomiti Community können beim Skifahren zahlreiche Badges freischalten und dadurch eine der drei Leistungsklassen erreichen, aus denen am Ende der Saison die glücklichen Gewinner von tollen Sachpreisen ausgelost werden. Dabei gibt es nicht nur Saisonkarten von Dolomiti Superski und Dolomiti Supersummer zu gewinnen, sondern auch Skier und Skischuhrucksäcke von Atomic und Helme samt Skibrillen von Dainese.Und wer für Weihnachten noch keine passende Geschenkidee hat, kann sich mal im neuen Merchandising-Angebot von Dolomiti Superski umsehen, wo ansprechende, gebrandete Bekleidung aus innovativen Materialien von Re-Bello zur Auswahl steht. Das Tüpfelchen auf dem „i“ einer perfekten Wintersaison.

cs