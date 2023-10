Der „Würth-Wald“ im Fleimstal wächst

Nachhaltige Entwicklung

„Bessere Welt für zukünftige Generationen schaffen“

Würth Italia setzt sein Engagement für die Pflanzung neuer Bäume in einem von Sturm Vaia im Jahre 2018 verwüsteten Waldgebiet fort. Das Südtiroler Unternehmen hat heute seine Partner:innen und Kund:innen für die Pflanzung von 10.000 Bäumen in der malerischen Gegend von Jochgrimm mobilisiert, einem einzigartigen Gebiet, das allerdings noch immer an den Folgen des katastrophalen Ereignisses von vor 5 Jahren leidet.Die Landschaft rund um Jochgrimm beginnt, ihre ursprüngliche Gestalt wiederzuerlangen, aber die Wunde, die der alpinen grünen Lunge von Sturm Vaia zugefügt wurde, ist noch lange nicht verheilt. Gemeinsam mit der Organisation WOWNature engagiert sich Würth Italia für den Wiederaufbau der örtlichen Waldressource durch die Schaffung eines „Würth-Waldes", der dazu beitragen wird, den tausendjährigen Wald bald wieder in alter Pracht strotzen zu lassen und gleichzeitig die CO2-Emissionen auszugleichen.Dieses Projekt ist Teil jener Strategie von Würth Italia, die auf eine nachhaltige Entwicklung abzielt und das Umweltbewusstsein in den Vordergrund rückt. Würth setzt sich aktiv dafür ein, seine Mitarbeiter:innen und Kund:innen für die Ausmaße der Klimakrise und den Umwelteinfluss des Menschen zu sensibilisieren. Bereits im Juni 2022 hat das Unternehmen seine Mitarbeiter:innen zu einem besonderen Event bewegen können, bei dem über 4.000 Rotfichten und Lärchen gepflanzt wurden – jeweils ein Baum pro Mitarbeiter:in.„Voller Stolz setzen wir die Zusammenarbeit mit WOWNature fort, um das Wachstum neuer Bäume im Fleimstal zu unterstützen und mit unserem Würth-Wald eine einzigartige Landschaft, wie jene am und um Jochgrimm, wieder zu bepflanzen," erklärte Nicola Piazza, CEO von Würth Italia. „Diese Initiative bekräftigt einmal mehr unser Engagement für die Umwelt und das Erreichen der Ziele unserer Nachhaltigkeits-Strategie."„Wir sind von der Wichtigkeit, unsere wertvollen Partner:innen und Kund:innen in eine solche Aktion einzubeziehen, überzeugt. Ein solcher Moment des Miteinanders spiegelt unser Engagement wider, eine bessere Welt für zukünftige Generationen zu schaffen. Für Würth Italia ist es essentiell, ein konkretes Zeichen zur Bekämpfung des Klimawandels und zum Schutz der Biodiversität zu setzen", schließt Harald Santer, Vertriebsdirektor von Würth Italia.