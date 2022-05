DESPAR-Supermarkt in Seis NEU da!

So können die Kundinnen und Kunden nun zwischen rundwählen. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Produkte aus kleinen handwerklichen Betrieben gelegt. Hervorzuheben ist auch die Innenausstattung des Geschäftes, wo viel Wert auf Details gelegt wurde, um den Kundinnen und Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis bieten zu können. Insgesamt stehen drei Kassen zur Verfügung und auch Parkplätze vor dem Geschäft sind vorhanden.Diese Neueröffnung bildet gleichzeitig den Start für eine neue Ära, denn Inhaber und Betreiber ist nunmehr der selbständige Despar-Kaufmann, der das Geschäft von seinen Elternübernommen hat. Die Familie Innerhofer ist eine Kaufmannsfamilie durch und durch. Bereits in den 50er Jahren eröffnete die Familie Innerhofer im Nachbarort Völs ein Lebensmittelgeschäft. 1995 folgte schließlich das zweite Geschäft in Seis.Insgesamt sindbeschäftigt. Der Despar-Supermarkt ist deshalb nicht nur als Nahversorger wichtig für den Ort, sondern auch als Arbeitgeber.Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall – am besten kombiniert mit einer Wanderung in der traumhaften umliegenden Berglandschaft!