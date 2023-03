Foto: © Destination Landschaft

Wir nehmen unsere Landschaft täglich wahr. Wir bewirtschaften, bepflanzen sie und verbrauchen dessen Ressourcen. Landschaft hat für uns einen hohen Wert, besonders für unsere Lebensqualität. Unsere Ressourcen sind nicht unbegrenzt. Das erfordert das Hinterfragen bisherigen Strategien, denn man kann sich vom Verbrauch von Landschaft und Naturressourcen nicht freikaufen. Dieser Hintergrund hat das Ressort Raumentwicklung, Landschaft und Landesdenkmalamt der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol dazu veranlasst, die Tagung „Destination Landschaft – Sichern wir unsere Lebensgrundlage“ zu organisieren.Einführen in das Programm wird Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer. „Wir haben den Auftrag, unsere Landschaft als Lebensgrundlage langfristig zu sichern. Mit dieser Tagung suchen wir nach neuen Formen, Methoden und Maßnahmen, mit denen das gelingen kann“.Referentinnen und Referenten aus den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Bodenkultur, Klima, Identität und Landschaft werden in drei Themenblöcken - „Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft“, „Klima und Bodenverbrauch“ und „Landschaft, Identität und Gemeindeentwicklung“ - Inhalte vertiefen und Methoden vorstellen. Die Teilnehmenden können sich an den Diskussionen beteiligen. Die wissenschaftliche Betreuung erfolgt durch den Landschaftsarchitekten Andreas Kipar, CEO des Beratungs- und Planungsunternehmens LAND.Die Tagung dient der Umsetzung des Antrags „Aktive Umsetzung der EU-Strategie Green Deal/Neue Methoden entwickeln, um Landschaft als Lebensgrundlage langfristig zu sichern“, den der Dreierlandtag Tirol – Südtirol – Trentino im Oktober 2021 angenommen hatte. Bei Teilnahme können berufliche Fortbildungs Credits (BFC) erlangt werden.Interessierte können sich unter www.destinationlandschaft.it zur Teilnahme registrieren.