Die 8. Auflage der Foppa-Sailing-Week ist startbereit

Briefing gleich am 1. Tag mit Wettkampfleiter Gert “Blondl“ Schmidleitner (links) und dem Präsidenten des Yacht Club Salten Sigi Rungaldier

Titelverteidiger in der Spinnaker-Klasse: Team Hell

Der Start erfolgt in der Marina Kaštela. Sie ist mit einer Länge von 8 Seemeilen die größte Bucht Mitteldalmatiens und wird vom UNESCO-Weltkultur-Erbe-Ort Trogir, der Stadt Split und den beiden Halbinseln Marjan und Čiovo abgegrenzt.Weitere Anlegeorte sind der Urlaubsort Milna an der Westküste der Insel Brač, Stari Grad (übersetzt “alte Stadt“) auf der Insel Hvar, Vroboska (das 500-Einwohner-Dorf wird auch als “kleines Venedig“ bezeichnet und Maslinica auf der Insel Solta. Der historische Dorfkern und der Hafen stehen unter Denkmalschutz.Gesegelt wird in 2 Klassen, zu je 10 Booten. Die 10 bestgereihten Teams der letzten Regatta gehen mit Beneteau First 45 ins Rennen. Diese Boote sind mit einem Spinnaker ausgestattet. Die 2. Gruppe geht mit Segelbooten des Typs Salona 46, dieses Boot ist mit einem Gennaker ausgeführt, in die Wettkämpfe. Am Ende der Wettfahrten, gibt es nicht nur Sieger in den beiden Klassen, sondern es wird auch gegen den Abstieg bzw. um den Aufstieg gesegelt. Die beiden letzten Teams der Spinnaker-Klasse müssen in die Gennaker-Klasse absteigen. Die 2 Erstplatzierten der Gennaker-Klasse bekommen das Recht, in die Spinnaker-Klasse aufzusteigen. Der 1. Wettkampf ist für Montagnachmittag geplant.DURST Group Sailing Team (Rico Sauerborn),Foppa Taste Supporter Racing Team (Peter Foppa),Klaro Boat (Stephan Eckl),DAS GERSTL Sailing Team (Harald Weishorn),BMW Activa Auto Ikaro (Bernhard Mair),Auto Hofer–Weico (Christof Weissteiner),Clean Solutions Sailing Team (Hanspeter Mair),Brandnamic Sailing Team (Michael Widmann),Team Hell (Daniel Raffeiner),Lobis Böden Sailing Team (Norbert Rainer),PASSION FOR FUTURE (Rainer Sigmund),Segafredo Zanetti (Thomas Rinner),Trendus Sailing Team (Hansi Aichner),WaCoS Sailing Team (Michael Pramsohler),WWWIND SQUARE Sailing Team (Hermann Stricker),Hydrocell (Charly Manfredi),Vinschger Wind (Michael Piesch),La Bolina Sailing Team (Deborah Sparber),Alpitz (Reinhard Widmann),WF Mechanik Sailing Team (Hannes Niederkofler)Echtzeit-Informationen, den aktuellen Rennverlauf und Wettkampfergebnisse zu jedem Wettkampf findet man unter: