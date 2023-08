Die beliebtesten Cocktail Bars Südtirols: Die Gewinner der „First 20“-Publikumswahl stehen fest!

-Die Santre Lounge Bar.67 in St. Andrä, die sich mit 305 Votes den ersten Platz sicherte und nun das Gütesiegel „die beliebteste Cocktailbar Südtirols 2023“ für sich beansprichen kann. Die kreativen Cocktail-Kreationen und das aufsehenerregende Interior in Form eines Bootes sowie die angenehme und elegante Atmosphäre überzeugten die Gunst des Publikums.-Die Taka Tuka Bar in Schlanders mit 222 Stimmen für Platz 2. Sie punktet mit einer vielfältigen Auswahl an raffinierten Drinks und einem Ambiente, das sich durch die besonders innovative und originelle Gestaltung auch in puncto Live Bands und Events in die Herzen der Gäste schloss.-Der dritte Platz geht an die Cocktail Bar Hotel Stocker mit 167 Stimmen. Hier überzeugte die Kombination aus Empfang, Lobby Lounge und Restaurant als Wohlfühl-Zentrum. Attilas ausgesuchte Klassiker und fantasievolle Cocktails machen die Bar schon fast zum Kult, nicht nur bei unseren eingefleischten Cocktail-Freunden.Ein „Cheers“ auf die Top 3 und alle anderen Teilnehmer der „First 20“ . Sie alle tragen dazu bei, Südtirol auch als eine empfehlenswerte Adresse für erstklassige Cocktail-Erlebnisse zu etablieren und ist darüber hinaus auch eine Hommage an die vielfältige und lebendige Cocktail-Kultur in Südtirol.Wir möchten uns auch ganz herzlich bei allen Voting-Teilnehmern bedanken. Eure Unterstützung und Begeisterung haben diese Aktion zu einem großen Erfolg gemacht und die Vielfalt und Exzellenz der Cocktail-Szene in Südtirol hervorgehoben.Die „First 20 „-Auszeichnung wird von First Avenue in Zusammenarbeit mit den Nutzern der reichweitenstärksten Info-, News- und Communityportale Südtirols verliehen. Sie fungiert als begehrtes Gütesiegel für heimische Betriebe, Unternehmen und Dienstleister, die in offenen Publikumswahlen als besonders empfehlenswert und beliebt gewertet werden – ein Zeichen höchster Qualität und exzellenten Services.