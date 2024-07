Die beliebtesten Sportvereine Südtirols – Meldet jetzt euren Verein an

Der heimische Sport lebt in und mit seinen Vereinen. Doch welche sind die beliebtesten Sportvereine, von den großen Namen bis zu den Hidden Champions, die unsere höchste Anerkennung verdienen? Diese Entscheidung wird nicht von Experten oder einer Jury getroffen, sondern von euch allen.Die Regeln sind einfach: Alle Sportvereine in Südtirol sind eingeladen mitzumachen und jeder, der sich für seinen Verein engagiert, kann ihn melden und vorschlagen – aus Freude am Sport, aus Spaß und natürlich aus Leidenschaft für das gemeinsame Erleben und den Teamgeist, der in jedem Verein steckt.Klickt auf den untenstehenden Link, beantwortete 3 kurze Fragen und meldet euren Verein für die Publikumswahl an. Mit dem Beginn des Votings für die First20 Publikumswahl am 26. August heißt es dann: Mobilisiert eure Unterstützer und Vereinsmitglieder, teilt die Aktion und sammelt fleißig Stimmen. Den beliebtesten Vereinen winken tolle Preise, bereitgestellt vom Wohn-Zentrum Jungmann.Und noch in eigener Sache Es geht nicht immer darum, der Größte zu sein. Zeigt uns, wer ihr seid und warum ihr ab dem 26. August mit Sicherheit ganz vorne mitmischen werdet!