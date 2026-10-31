Ob für leidenschaftliche Kinofans oder für alle, die sich gerne von spannenden Geschichten auf der großen Leinwand begeistern lassen: Die Cineplexx Gift Card ist eine Geschenkidee, die immer passt. <BR \/><BR \/>Die Gift Card kann in den Cineplexx-Kinos in Bozen und Algo sowohl für Kinotickets als auch für Snacks und Getränke an den Kiosken eingelöst werden. Sie ist in verschiedenen Gutscheinwerten von <b>15 €, 25 €, 50 €, 75 € und 100 €<\/b> erhältlich.<BR \/><BR \/>Besonders praktisch: Die Cineplexx Gift Card kann bequem <b>online<\/b> unter <a href="https:\/\/www.cineplexx.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.cineplexx.bz.it<\/a> erworben werden. Die Bezahlung erfolgt einfach per Kreditkarte. Wer den Gutschein lieber persönlich kaufen möchte, erhält ihn auch direkt an den Kinokassen während der Öffnungszeiten.<BR \/><BR \/>Ob als kleine Aufmerksamkeit oder als besonderes Geschenk – mit der Cineplexx Gift Card schenkt man Freude, gemeinsame Zeit und die Magie des Kinos. Denn manchmal sind es genau diese Erlebnisse, die am längsten in Erinnerung bleiben.