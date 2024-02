Die DAO-Genossenschaft: Verwurzelt in Tradition, Verbunden mit der Gemeinschaft

Foto: © Dao

DAO engagiert sich gleichsam in den urbanen Gebieten und in zahlreichen kleinen Dörfern: Viele Aktivitäten der Genossenschaft betreffen Dörfer mit weniger als 1.000 Einwohnern.In Südtirol ist DAO unter den Markenvertreten.Das erste Mitglied dereröffnete 1987 ein eigenes Geschäft in Meran. Seither hat die DAO ihre unternehmerische Vision und ihren genossenschaftlichen Charakter kontinuierlich weiterentwickelt.Heute gehörenin Südtirol mitder Genossenschaft an.Jedes Geschäftdas Gebiet mit dem Bewusstsein derjenigen, die täglich in direktem Kontakt mit ihm stehen. Einige der Mitglieder führen den Laden schon, was dem „DAO-Stil“ eine zusätzliche Note der Vertrautheit und desin den verschiedenen Gemeinden verleiht.Auf diese Weise werden die DAO-Läden zu einem Bezugspunkt für den täglichen Einkauf.Entlang der Produktionskette, die vom Feld bis auf den Esstisch führt, hat die Genossenschaft DAO beschlossen, Engagement, Energie und Ressourcen zu investieren, um die ländlichen Gebiete noch besser zu fördern.Daher das ständig wachsende Angebot an Produkten, die mit dem Gebiet, seinen Zutaten und Traditionen verbunden sind: von Fleisch bis zu Pilzen, von Eiern bis zu Backwaren, die in den Regalen der mehr als 280 Geschäfte des Netzwerks zu finden sind.Die Zusammenarbeit mit denentspringt der Absicht, kleine Unternehmen zu unterstützen und die Qualität ihrer Produkte zu honorieren. Unter den mehr als 1.500 lokalen Lieferanten, von denen viele nur ein einziges Produkt herstellen, befinden sich viele kleine Familienbetriebe, die in der Nähe des jeweiligen Conad-Geschäfts angesiedelt sind. Dies unterstreicht die Philosophie der Regionalität, die DAO verfolgen möchte.Die Einbindung von Mitgliedern, Partnern und lokalen Unternehmen findet bei verschiedenen Anlässen und mit mehreren Maßnahmen statt Die DAO gibt ihren Mitgliedsunternehmen auch Raum mit redaktionellen Formaten, die das Wissen über Geschichten und Erfahrungen verbreiten, um die Kunden dabei zu begleiten, den wahren Wert dessen zu begreifen, was sie uns auf den Tisch bringen.Dank der Kapazität ihrer logistischen Organisation garantiert die DAO ihren Mitgliedern und Partnern die Möglichkeit, eine große Auswahl an Produkten anzubieten, die die Entwicklung der Kaufbedürfnisse aufgreifen.So wird auch der Verbraucher selbst Teil einer Reise, dieim weitesten Sinne vereint.