Die DAO-Gruppe wird 60: ein Grund zum Feiern

Foto: © Gruppo DAO

Foto: © Gruppo DAO

Auf die Bühne des Auditoriums traten der Präsident, der Generaldirektor, der Betriebsleiter, die Verwaltungsleiterinund der Marketing- und Verkaufsleiterund feierten mit allen anwesenden Partnern und Angestellten der DAO-Gruppe dieses besondere Jubiläum.Im Laufe des Abends gab es reichlich Gelegenheit, sich an die Vergangenheit zu erinnern, über die Gegenwart zu berichten und in die Zukunft zu blicken.Zwanzig Lebensmittelhändler aus Trient gründetendie DAO-Gruppe und machten zusammen ihre ersten Schritte als Großhändler im. Anschließend konzentrierte die DAO-Gruppe ihr Kerngeschäft auf dieund wurde zu einem strukturierten und soliden genossenschaftlichen Unternehmen , sowohl intern als auch nach außen.Seithat die DAO-Gruppe ein neues Gesicht: Sie ist dasfür die Provinzen Trient, Bozen, Verona, Vicenza und Belluno Aber die Genossenschaft aus Lavis (TN) hat viel mehr zu bieten.In den letzten Jahren hat sie dies mit Projekten und Tätigkeiten auf lokaler Ebene unter Beweis gestellt. Dadurch ist es ihr gelungen, die Gemeinden in der Umgebung ihrer Geschäfte miteinzubeziehen. In kleinen Dörfern werden die Conad-Supermärkte der DAO-Gruppe zu einem wichtigen Bezugspunkt: Sie gehen über dashinaus und spiegeln die Kultur derwider.Diesen Erfolg hat diemit den Menschen gefeiert, die auf lokaler Ebene hinter ihrem Gesicht stehen., darunter Mitglieder, ihre Familien, Angestellte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die DAO-Vertreter auf der Bühne räumten allen den gebührenden Platz ein, um sich bei ihnen für ihren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens zuund um zu zeigen: Bei uns stehen die Menschen im Mittelpunkt.Bei dieser Gelegenheit wurde zur Überraschung vieler auch eine wichtigepräsentiert:der DAO-Genossenschaft. Darin spiegelt sich die Entwicklung des Unternehmens in den letzten 60 Jahren wider. Das blaue Oval mit dem Schriftzug „DAO Cooperativa“ wird von dem neuen Hinweis „“ flankiert, der dieder Genossenschaft in den von ihr kontrollierten Gebieten verdeutlicht.Die neue Botschaft der Dao-Gruppe: Wir wollen für all jene Menschen die 1. Wahl sein, die sich für Conad als Garantie für Qualität, günstige Preise und Vertrautheit entscheiden.Nachdem die DAO-Gruppe 60 Jahre lang eher im Hintergrund agiert hat, möchte sie sich nun mit der neuen Marke mehr in den Vordergrund stellen und zeigen, wofür sie steht. Ohne dabei ihre Werte aus den Augen zu verlieren. Die neue Marke wird in den kommenden Jahren Wohltätigkeits-, Nachhaltigkeits- und Sozialprojekte begleiten. Sie wird an der Seite von Conad bei den Sponsoring-Tätigkeiten lokaler Organisationen und Vereine sowie bei Initiativen von Gemeinden und Geschäften präsent sein.Das Jubiläum ist nicht nur ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der DAO-Genossenschaft , sondern vor allem ein Grund, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken und so weiterzumachen.