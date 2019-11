DIE EISKÖNIGIN 2

Nachdem sich Königin Elsa nicht nur ihren Ängsten, sondern auch der Öffentlichkeit stellte, kehrte in Arendelle endlich Ruhe ein. Doch die währt nicht lange. Als Elsa eines Tages nämlich eine geheimnisvolle Stimme aus dem Wald zu rufen scheint, verspürt sie einen unbändigen Drang, dieser nachzugehen, in der Hoffnung, Antworten auf Fragen zu finden, die ihr nach wie vor Rätsel aufgeben. Gemeinsam mit ihrer Schwester Anna, ihrem Freund Kristoff, Schneemann Olaf und Rentier Sven begibt sie sich auf eine Reise ins Ungewisse, wo sie und ihre Weggefährten ein magisches Abenteuer in einem sagenumwobenen Wald erwartet, in dem nicht nur Elsas Vergangenheit eine bedeutende Rolle spielt, sondern auch ihre Zukunft bestimmt wird.



Zu sehen ab dem 27. November im Cineplexx Bozen.





HUSTLERS

Drehbuchautorin und Regisseurin Lorene Scafaria erzählt mit „Hustlers“ eine ebenso außergewöhnliche wie wahrhaftige Geschichte und inszeniert das Ganze in spektakulärem Look, mit hervorragenden Darstellerinnen und dramaturgisch packend.



Destiny (Constance Wu), Ramona Vega (Jennifer Lopez), Diamond (Cardi B) und ihre Kolleginnen verdienen sich ihren Lebensunterhalt als Stripperinnen in einem New Yorker Nachtclub. Während sie von ihrem Hungerlohn kaum die Miete bezahlen können, leben ihre schmierigen und reichen Wall-Street-Kunden in Saus und Braus.



Doch davon haben die Tänzerinnen die Nase voll. Kurzerhand schmieden sie einen raffinierten Plan, wie sie den Spieß umdrehen und ihren Kunden die Reichtümer entlocken können. Der Plan geht auf …



Zu sehen ab dem 28. November im Cineplexx Bozen.







