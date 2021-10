Die Eiswelle sucht einen Sponsor als Namensgeber

Die SEAB AG sucht für die Eiswelle, die Sportanlage mit der größten Zuschauerkapazität in der ganzen Region und Heimstätte des HC Bozen, nach einem Sponsor, der die Namensrechte an der Anlage erhält. Der Name wird auf der Hauptfassade an der Galvani-Straße, sowie auf der zentralen Videowall erscheinen.Die offizielle Bekanntmachung sieht einen fünfjährigen Vertrag vor, der auf 10 Jahre verlängert werden kann. Die Mindestgebühr, welche für die Marktforschung herangezogen werden wird, wird auf 60.000 € pro Jahr oder 300.000 € für den Zeitraum von fünf Jahren festgelegt. Die Interessensbekundungen können bis spätestens am 25.11.2021, 12.00 Uhr über eine zertifizierte PEC-Adresse an [email protected] gesendet werden.Nähere Informationen und Teilnahmebedingungen sind auf dem Ausschreibungsportal der Provinz (unter Menüpunkt „Bandi e avvisi speciali“) oder auf der SEAB-Webseite einsehbar.

