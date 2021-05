Bolzano In Fiore Arte/Kunstgarten Bozen: Die erste Ausgabe des Festivals, eine Verbindung von Garten & Kultur

Die Landeshauptstadt feierte dank ihren renommiertesten Kulturinstitutionen ihr Comeback am 21. Mai unter dem Titel „“ und wurde erstmals in ein großes Freilicht-Museum für zeitgenössische Kunst verwandelt:hatdreidimensionale zeitgenössische Kunstwerke im öffentlichen Raum installiert, die in einen Dialog mit ausgewählten Gebäuden und ihrer Architektur treten und Natur- und Recycling-Materialien in den Mittelpunkt rücken. Die Werke können im Alleingang oder in Begleitung von dermit künstlerischen Live-Interventionen, die in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Bühnen Bozen entstanden ist, bis zum 2. Juni besichtigt werden.Viele Kulturhighlights stehen auf dem Programm:tretet die Musikschule Vivaldi im Kapuzinerpark auf, während amgleich zwei Veranstaltungen stattfinden: „I“ um 20 Uhr am Musterplatz, ein kurzes Theaterstück des Teatro Stabile für einen Zuschauer und einen Schauspieler, „“ imin Zusammenarbeit mit dem. Eine Reise auf ein Filmset von Federico Fellini mit dem Oldtimer, der von Marcello Mastroianni in „La dolce vita“ benutzt wurde. Amum 11 Uhr findet im Kapuzinerpark Klangstrauss, Bläserquintett desstatt, während um 18 Uhr das Bläserensemble desauftreten wird. Amist der Schauspielerauf der Bühne des Kapuzinerparks, zusammen mit Liedern und Musik von Saba Anglana und Lorenzo Monguzzi an der Reihe. Für den großen Abschluss des Festivals im Kapuzinerpark ambezaubert „“, ein Projekt derund des, eigens fürgeschrieben und mit Songs aus den drei Provinzen mit ihren klingenden Dialekten und Musikstilen.Der bewährte Fahrrad-Schönheitswettbewerb „“ lädt außerdem dazu ein, ein Fahrrad mit eigenen Kreationen aus der Pflanzenwelt zu schmücken. Infos: www.bolzano-bozen.it Sämtliche Aufführungen sind kostenlos. Reservierung erforderlich: [email protected] , 0471/307000.In Zusammenarbeit mit: Stiftung Haydn, Teatro Stabile, Südtirol Jazzfestival Alto Adige, Südtiroler Kulturinstitut, Vereinigte Bühnen Bozen, Musikkonservatorium „Monteverdi“, Teatro Cristallo, Musikschule Vivaldi, Circuito di Danza Trentino-Alto Adige/Südtirol und Centro Servizi Culturali Santa Chiara.

