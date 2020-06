Die Falkensteiner Hotels in Südtirol begrüßen das Krankenhauspersonal zu ihrem kostenlosen Kurzurlaub

Die letzten Wochen und Monate waren eine Herausforderung für alle. Aus menschlicher wie auch aus wirtschaftlicher Sicht. Die Krise hat aber auch gezeigt, dass die Südtiroler in schwierigen Zeiten zusammen halten.Aus diesem Grund, beschloss dievor 2 Monaten, einem Teil des Personals des Südtiroler Sanitätsbetriebes, ein kostenloses und nur für Sie reserviertes Wochenende in einem der 4 Südtiroler Falkensteiner Hotels ( Antholz Vals ) zu schenken. Dieses Versprechen wurde gestern mit dem Eintreffen der ersten Gäste eingelöst.„Wir freuen uns, dass unsere Aktion „Lebensretter“ so gut beim Sanitätspersonal angenommen wurde und wir einen kleinen Teil zur Erholung dieser Helden des Alltags beitragen konnten“ so Erich Falkensteiner, Aufsichtsratsvorsitzender der FMTG (Falkensteiner Michaeler Tourism Group) und Namensgeber der aus Südtirol stammenden Hotelgruppe.„Das ursprüngliche Kontingent von 700 Betten haben wir fast verdoppelt, um noch mehr Personen einen kostenlosen Urlaub ermöglichen zu können. Besonders gefreut hat uns, dass sich spontan lokale Partner wie die Kellerei Kurtatsch und viele andere bereit erklärten einen Beitrag zu dieser Aktion zu leisten.“Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das ursprüngliche Wochenende auf mehrere Tranchen von jeweils 2 Übernachtungen aufgeteilt. Den Start bildeten nun die beiden Falkensteiner Hotels in Ehrenburg und in Vals. Im Juli folgen die Hotels in Terenten und in Antholz. Die Aktion bildet gleichzeitig den Start in die Sommersaison für die Südtiroler Falkensteiner Hotels Die FMTG - Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG ist eines der führenden Tourismusunternehmen in privater Hand in sieben europäischen Ländern. Unter ihrem Dach vereint sie die Bereiche Hotels & Residences mit derzeit 27 Vier- und Fünf-Sterne-Hotels, 3 Apartment-Anlagen und einem Premium Campingplatz, die FMTG-Development und den Tourismusberater Michaeler & Partner.

