Die Foppa Taste Supporter Sailing Week steht in den Startlöchern

Die Teams und ihre Skipper:

Auch diesmal kann der Veranstalter, der Yacht Club Salten mit Präsident Sigi Rungaldier an der Spitze, mit Neuigkeiten aufwarten. Eine Neuigkeit ist der neue Hauptsponsor, nämlich die Firma Foppa mit Sitz in Neumarkt. Aus diesem Grund wird heuer und auch in den nächsten 3 Jahren, die Regatta Foppa Taste Supporter Sailing Week, kurz FSW, heißen. Insgesamt 21 Teams haben sich angemeldet.6 Auflagen lang, trug, die vom Yacht Club Salten veranstaltete Segelregatta, den Namen Brennercom Sailing Week. Seit heuer und auch in den nächsten 3 Jahren, konnte die Firma Foppa als Hauptsponsor gewonnen werden. Aus diesem Grund wird die Segelveranstaltung in den nächsten Jahren Foppa Taste Supporter Sailing Week (FSW) heißen. Alexandra und Peter Foppa bei der Vorstellung als neuer Hauptsponsor: „Wir unterstützen die Sailing Week, weil Segeln ein nachhaltiger Sport ist, bei dem man ein feines Gefühl für die Umwelt haben muss, um erfolgreich zu sein. Sonst hat man gegen Wind und Wasser keine Chance. Segeln ist auch ein sozialer Sport wie wenig andere, den Jung und Alt gemeinsam in einem Team betreiben können. Man benötigt Erfahrung, aber auch Athletik und technisches Knowhow, um gemeinsam ans Ziel zu kommen“. Auf spannende Wettkämpfe haben sich die Skipper bereits eingestimmt. Vor kurzem fand im ALGO in Algund in der Trattoria „Seppiolina“ ein Skippertreffen statt, wo die 7. Auflage den 21 Bootsverantwortlichen vorgestellt wurde.Als Titelverteidiger startet Windsurfing Kaltern mit Skipper Stefan Sparer in die 7. Auflage. Sie lösten im letzten Jahr Seriensieger (4 Siege en suite) BMW Activa - Auto Ikaro mit Skipper Bernhard Mair ab. Die FSW 2023 wird in 2 Klassen bestritten: 7 Teams gehen in der Spi-Klasse mit Booten des Typs Bavaria Cruiser 41S an den Start. Die 14 Mannschaften der 2. Gruppe gehen in der Gennaker-Klasse mit Booten des Typs Bavaria Cruiser 46OD ins Rennen. In dieser Klasse wird mit dem OBI Woman Sailing Team und Skipperin Deborah Sparber auch ein reines Damen-Team an den Start gehen. Für besondere Spannung sorgt der Auf- bzw. Abstiegsmodus. Die beiden letzten Teams der Spi-Klasse müssen in die Gennaker-Klasse absteigen. Umgekehrt steigen die beiden Erstplatzierten der Gennaker-Klasse in die Spi-Klasse auf.Geplant sind heuer 8 Wettfahrten, sofern es Wind und Wetter zulassen. Als Ziele wurden für diese 7. Auflage die Inseln Katina, Veli Iz und Zut gewählt. Die große Abschlussfeier mit Prämierung, findet am Donnerstag, 11. Mai im Ausgangshafen Biograd statt. Richtig los geht es schon am Samstag, 6. Mai mit der Registrierung der Teams am Juryboot. Um 17.30 Uhr erfolgt das für alle Skipper verpflichtende 1. Skipperbriefing mit Chef-Schiedsrichter Gert „Blondl“ Schmidleitner. Der Sonntag und der Montagvormittag ist für freie Trainings geplant, wenngleich zahlreiche Teams bereits Tage vorher in Biograd eintreffen, um Trainingseinheiten abhalten zu können. Die 1. Regatta ist für Montagnachmittag geplant.Informationen zum Renngeschehen, Neuigkeiten und Ergebnisse findet man in Echtzeit unter der neu erstellten Homepage: www.foppasailingweek.com Zusätzliche Infos erhält man unter: www.facebook.com/foppasailingweek/ www.instagram.com/foppasailingweek/ und dem Youtube-Kanal @fsweek2023.Die Teilnehmer posten ihre Beitrage unter #fsweek2023.Windsurfing Kaltern (Stefan Sparer), Brandnamic Sailing Team (Michael Widmann), Auto Hofer – Weico (Christof Weissteiner), Vinschger Wind (Michael Piesch), Team Hell Commerce (Daniel Raffeiner), BMW Activa – Auto Ikaro (Bernhard Mair), Hydrocell Sailing Team (Karl Manfredi)Clean Solutions Sailing Team (Hanspeter Mair), Das Gerstl Sailing Team (Harald Weissenhorn), Durst Ventures Sailing Team (Andreas Unterhofer), Foppa Taste Supporter Racing Team (Peter Foppa), Klaro Boat (Stephan Eckl), Lobis Sailing Team (Norbert Rainer), OBI Woma Sailing Team (Deborah Sparber), Passion for future Sailing Team (Rainer Sigmund), Schöne Aussicht (Reinhard Widmann), Segafreddo Sailing Team (Thomas Rinner), Trendus Sailing Team (Hansi Aichner), WaCos Sailing Team (Michael Pramsohler), WF Mechanik Sailing Team (Hannes Niederkofler), WWWind Square Sailing Team (Hermann Stricker)