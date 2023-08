Die häufigsten 7 Fragen unserer KundInnen

Bürokratie-Wahnsinn, Handwerks-Tohuwabohu und Baustress? Das alles bleibt Dir mit Alp House an deiner Seite erspart! - Foto: © Katharina Tratter

Alp House garantiert einen Fixpreis. Im Zuge der Planung berechnet ein Kalkulationsprogramm im Hintergrund unseres eigens entwickelten 3D-Zeichenprogramms die Kosten Deines Projektes – und auch vorgenommene Änderungen werden automatisch mitkalkuliert. - Foto: © Katharina Tratter

Preissteigerungen und Lieferengpässe haben bei Bauvorhaben in den vergangenen Jahren einiges an Nerven gekostet. Eine gute Baustellenplanung, mehr Vorlaufzeit im Einkauf von Baustoffen und großen Bauteilen (wie z. B. Wärmepumpen) und eine Rückkehr zur Lagerhaltung ermöglichen es jedoch, dass wir unseren KundInnen weiterhin einen gesicherten Fixpreis mit Abschluss des Werkvertrags anbieten können.Von Grundsteinlegung bis zur Schlüsselübergabe beträgt die Bauzeit in der Regel 4 bis 6 Monate – eine präzise Timeline ist da das A und O. Die Kombination aus eigenen Handwerkern (= unabhängig von externen Betrieben) und der Fertigung der Wände in der Produktionshalle (= unabhängig von Witterungsverhältnissen) stellen termingerechtes Arbeiten und Bauzeiten ohne Verzögerungen sicher.Alp House übernimmt (auf Wunsch) dein ganzes Projekt von A bis Z: Von der ersten Vermessung, der Baugenehmigung bis hin zu den Tischlerarbeiten für die Inneneinrichtung stehen wir an deiner Seite.Alp House hat in den vergangenen Jahren einige Bauprojekte in Erdbebengebieten durchgeführt (z.B. in L’Aquila) und kennt sich somit bestens mit erdbebensicherer Bauweise aus. Wie tatsächlich gebaut wird, hängt in erster Linie davon ab, in welcher Erdbebenzone das Haus errichtet werden soll. Ein massives Ziegelhaus kann in jedem Fall die gewünschte (oder erforderliche) Sicherheit bieten, falls der Untergrund rumpelt.Neugierig geworden?Hier geht’s zum Beitrag mit den restlichen Top 7 Fragen und Antworten unserer KundInnenAlternativ kontaktiere uns mit deinen ganz persönlichen Fragen. Alp House freut sich auf dich!