Die höchste Modeschau Europas

Wenn die Nummer 1 der Sportmode Südtirols sich mit dem Skigebiet Schnalser Gletscher zusammentut, dann entsteht eine Veranstaltung der ganz besonderen Art: Europas höchstgelegene Modeschau auf genau 3.212 Metern. Am Sonntag, 25. Oktober, zu Mittag um 12.00 Uhr präsentieren Südtirols Missen an der Bergstation rund ums Glacier Hotel Grawand Sportlers neueste Kollektionen aus der Skimode für Erwachsene und Kinder. Geblickt werden darf dabei nicht nur auf die vorgeführten Kleidungsstücke, sondern ebenso aufs Rundum-Bergpanorama oder in die Aperitif- und Speisekarte des Glacier Hotels.Unterhaltung für die Ohren und Begleitmusik hingegen kommt vom Radiosender Radio Studio Più, der sein Studio an diesem Tag kurzerhand auf den Gletscher verlegt und vor dort aus gemeinsam mit Moderatorin Silvia Fontanive live italienweit sendet. Die Veranstaltung kann sowohl in Berg- als auch in Skischuhen besucht werden, die Pisten am Gletscher sind nämlich bereits geöffnet und versprechen im Goldenen Herbst, der sich im Schnalstal besonders prächtig zeigt, einmalige Skierlebnisse.

