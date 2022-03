Die Hörexperten feiern 40 Jahre

Herr Zelger, in 40 Jahren ist Zelger vom Hörgeräteanbieter mit zwei Mitarbeitern zum Hörexperten mit 15 Filialen im oberitalienischen Raum und über 30 Mitarbeitern gewachsen. Gibt es ein Geheimrezept für diesen Erfolg?Roland Zelger: Wir verfolgen einen sehr hohen professionellen Anspruch, der Innovation und Professionalität mit dem persönlichen Einsatz aller Mitarbeiter verknüpft. Wir wollen Vertrauenspartner für Menschen mit Hörminderung sein und diesen ein persönliches Hörerlebnis gewährleisten, damit sie ihre gewohnte Lebensqualität zurückgewinnen. Dieser Leitidee sind wir seit den Anfängen unseres Unternehmens treu geblieben und ich denke und hoffe, dass das Festhalten und Leben der Unternehmenswerte auch von den Kunden gespürt und geschätzt wird.Die Einführung der digitalen Technologie Ende der 1990er-Jahre eröffnete Menschen mit Hörproblemen bisher ungeahnte Möglichkeiten. Sie erfuhren erstmals wirklich gutes Hören. Das bedeutete für uns, den Nutzer von Hörgeräten mit seinen persönlichen Anforderungen und die Zufriedenheit des Kunden Vorrang gegenüber dem Produkt Hörgerät zu geben. Wir profilierten uns zum Hörexperten, der den Kunden umfassend berät und mehr bietet, als den reinen Hörgeräteverkauf und richteten unsere Räumlichkeiten neu aus. Das Prinzip des Zelger Centers räumt den Kundenansprüchen oberste Priorität ein. Alle Filialen sind nach einem präzisen gestalterischen Konzept umgesetzt, das innovative Technik und modernste audiologische Ausstattung bewusst mit angenehm wohnlicher Atmosphäre verknüpft, in welcher der Kunde persönlich beraten wird.Wieder gut Hören beginnt mit Verstehen: Als Hörexperten begegnen wir unseren Kunden mit Einfühlungsvermögen und der Bereitschaft zuzuhören. Denn jeder Mensch hat seine Bedürfnisse und Anforderungen und erwartet sich, in die Entscheidung für oder gegen ein bestimmtes Hörgerät einbezogen zu werden. Schließlich geht es um den individuellen Hör-Alltag, der gemeistert werden soll, und das ist eine sehr persönliche Angelegenheit. Letztendlich bedeutet für uns das persönliche Hörerlebnis, dass der Kunde den höchsten, persönlich wahrnehmbaren Nutzen durch diebestmögliche Hörlösung erfährt. Hier sind wir Hörexperten gefordert, die Vorteile der modernen Hörsystem-Technologie gezielt im Sinne höchster Kundenzufriedenheit einzusetzen.Die Technologie bietet heute ganz andere Möglichkeiten als vor 40 Jahren. Damals waren die Hörgeräte reine Tonverstärker, die wir manuell mit dem Schraubenzieher einstellten. Heute gibt es fast nur noch volldigitale Hörsysteme, die alle Hörsituationen vollautomatisch verarbeiten und per Computer eingestellt werden, wodurch die individuellen Hör-Anforderungen viel besser berücksichtigt werden können. Die Hörsysteme analysieren die Klangumgebung in Sekundenschnelle und kategorisieren die Klänge aufgrund ihrer Wichtigkeit, sodass der Nutzer Sprache in allen Umgebungen deutlich verstehen kann, aber auch die restliche Klangumgebung wahrnimmt und somit ein natürliches Hörgefühl erleben kann. Neben dem Klangerlebnis haben sich aber auch der Tragekomfort und die Benutzerfreundlichkeit deutlich verbessert – man denke nur an die aufladbaren Hörsysteme und die Möglichkeit, den persönlichen Hörkomfort durch Zusatzfunktionen zu steigern, die über das Smartphone des Nutzers steuerbar sind. Viele Kunden erzählen in ihren Rückmeldungen, dass die Hörsysteme selbstverständlicher Teil von ihnen geworden sind und sie sich ein Leben ohne ihre kleinen Helfer im Ohr nicht mehr vorstellen können. Dies ist für uns Hörexperten die Bestätigung dafür, dass Technologie und persönliches Wohlbefinden optimal zusammenspielen.40 Jahre Hör-Erfahrung sind für uns Ansporn, am gewohnten Qualitätsanspruch mit maximaler Kundenzufriedenheit festzuhalten. Unsere Aufgaben und Tätigkeiten werden sich sicherlich weiter entwickeln, schon allein durch die Digitalisierung und die Nutzung künstlicher Intelligenz. Der Trend geht sicherlich dahin, Hörsysteme im Zusammenhang mit dem persönlichen und technischen Umfeld noch benutzerfreundlicher zu machen und besser zu vernetzen. Ziel muss es sein, das Hörbewusstsein und die Akzeptanz von Hörsystemen zu fördern: diese nicht mehr einfach nur mit Schwerhörigkeit gleichzusetzen, sondern als unverzichtbares Hilfsmittel zur Unterstützung der Hörfunktion für viele Menschen und in unterschiedlichen Lebens- und Anforderungssituationen zu betrachten. Uns Hörakustikern kommt dabei auch weiterhin eine zentrale Bedeutung zu.

