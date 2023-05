Die innovativsten Startups Südtirols stehen fest

Foto: © First Avenue

Wir haben die innovativsten Jungunternehmer Südtirols gesucht und die suedtirol.live-Community sowie die Nutzer der „Dolomiten/Zett“-App haben in den letzten Wochen für ihr Lieblingsstartup abgestimmt.Den dritten Platz sichert sich FF Cosmetics Srl - Hormoon mit 366 Stimmen. Platz zwei belegt BioLogik Systems mit 373 Stimmen. Auf dem höchsten Treppchen des Podests steht das überragende Reveon Motorcycles mit 629 Stimmen. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner-Startups! In den kommenden Tagen werden wir euch die Siegertrophäen überreichen.Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei allen Teilnehmern bedanken, die mit ihren innovativen Ideen und Konzepten diesen Wettbewerb zu einem einzigartigen Erlebnis gemacht haben. Euer Engagement und euer unternehmerischer Geist haben uns begeistert.Ein ganz besonderer Dank geht an das gesamte NOI Techpark-Team, das diese spannende Aktion möglich gemacht hat und uns bei der Umsetzung unterstützt hat. Seit 2017 wächst Südtirols Innovationsviertel und bietet Unternehmen, Instituten und Universitäten ein dynamisches Umfeld für Innovation, Forschung und Entwicklung.Abschließend möchten wir uns auch bei unserem Publikum bedanken, das durch seine Teilnahme am Voting und sein Interesse an den innovativen Geschäftsideen Südtirols einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Startup-Showdowns geleistet hat. Wir sind stolz darauf, Teil einer so lebendigen und innovativen Unternehmergemeinschaft zu sein und freuen uns darauf, euch auch in Zukunft bei der Umsetzung eurer Ideen und Projekte zu unterstützen.Folgende 15 Startups haben an der ersten Edition des Startup-Showdowns supported by NOI Techpark teilgenommen und uns mit ihren Ideen überzeugt: Aiaqua, Alpmine, Biologik, Caemate, CarX, FF Cosmetics, Flying Basket, Garum, Kibun, Reveon, Sher, Solos, Whispers, Rentmas und Truckscreenia.