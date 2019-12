Die Kampagne „Ich habe Spaß, ganz sicher“ startet!

Die Kampagne selbst und die heurigen Neuheiten werden diesen Sonntag (8. Dezember) ab 11 Uhr am Schnalstaler Gletscher den Ehrengästen und der Presse vorgestellt. Das Team der Sicherheitskampagne freut sich auf viele Besucher, die sich Tipps und Tricks für die beginnende Saison holen möchten.





er Name „Ich habe Spaß, ganz sicher“ kommt nicht von ungefähr. Die Aufklärung soll in einem unterhaltsamen Kontext geschehen – nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit Ratschlägen der Experten. Das Team besteht aus Fachleuten unterschiedlichster Art: Skilehrer, Sanitäter, Polizeiorgane, die Bergrettung der Finanzpolizei, die Bergrettung im AVS und CAI, Rodelexperten, Berg- und Skiführer und Freestyle-Profis für die Jugend sind mit dabei. Und natürlich darf auch ein Arzt nicht fehlen. Moderatorin Silvia Fontanive führt durch den Tag und vermittelt mit Interviews interessante Tipps.Die Kampagne wurde vergangenes Jahr beim internationalen Skiarea-Test als beste Präventionskampagne in den Alpenländern gekürt. Eine Anerkennung für das gesamte Team!Die Kampagne wird von der Zett am Sonntag, Stol und Brixsana unterstützt.

