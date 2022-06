Die kurze Auszeit vom Alltag:

Foto: © Miriam Mache

Vor Kurzem hat imin der Piavestraße 15 arise “ eröffnet: Wer sich kurz mal aus dem Alltag ausklinken und die täglichen Verpflichtungen hinter sich lassen möchte, findet in diesem Raum mitten im Park des Hotels Mondscheinam Tagstehen den Yogis abwechselnd das ganze Jahr zur Verfügung und unterrichtenregelmäßig zu festgelegten Zeiten. Jede*r der vier Yogalehrer*innen hat einen bestimmten Schwerpunkt und kann sich mit entsprechender Erfahrung auf die Teilnehmer*innen einlassen und den Wissensschatz weitergeben, denn das Studio ist auch ein Zentrum für unterschiedlichste Arten von Yoga und Achtsamkeitstraining.Amlädt das neue Yogastudio Neugierige ein,zur Musik eines DJs und bei veganen SnacksDaskann für Bozner*innen und Gäste ein Ort sein, der Impulse, Sicherheit und Tools für den nächsten Schritt in der eigenen Yogapraxis gibt. Das Mindfulness-Training hilft, Gedanken und Gefühle zu kontrollieren, anstatt von ihnen kontrolliert zu werden, über sich selbst hinauszuwachsen, sich weiterzuentwickeln und in eine neue (Selbst-)Wahrnehmung zu kommen.zielen darauf ab, das Leben gehaltvoller zu gestalten und die eigene Lebenspraxis zu vertiefen und zu bereichern. We want to see you shine.In Lana beschäftigt sich die Familie Dissertori in Zusammenarbeit mit diversen Yogalehrer*innen seit über acht Jahren erfolgreich mit dem Thema Yoga.