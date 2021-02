Die leichten PREFA Produkte vereinfachen jede Sanierung

Sind bereits Risse oder Beschädigungen an der Dachhaut zu erkennen, ist eine Sanierung unumgänglich, um weitere Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Die PREFA Dachsysteme eignen sich optimal für Sanierungsmaßnahmen. Die hochwertigen Aluminiumprodukte sind widerstandsfähig, rostfrei, sturmsicher, robust und haben gleichzeitig ein sehr geringes Eigengewicht.Hier ergibt sich ein weiterer großer Vorteil: Ein PREFA Aluminiumdach wiegt nur einen Bruchteil eines herkömmlichen Ziegeldachs. Die Dachunterkonstruktion wird durch die geringere Belastung erheblich geschont. Im Idealfall müssen vorhandene Dachstühle vor einer Neueindeckung nicht extra verstärkt werden, die Statik wird weniger belastet. Jedoch muss im Zuge jeder Sanierung der Dachstuhl auf jeden Fall geprüft werden.Schritt für Schritt zur Dachsanierung unter WWW.PREFA.IT/DACHSANIERUNG Egal, welche Dachform Ihr Dach aufweist, Aluminium bietet optisch wie technisch hohe Flexibilität und einen großen Gestaltungsspielraum. Nicht nur bei einem Steildach, sondern auch bei sehr geringer Dachneigung bietet PREFA passende Dachprodukte. Mit einem „Rundum-sorglos-Paket“ bietet PREFA sämtliche Produkte für erfolgreiche Sanierungsmaßnahmen. Das Komplettsystem mit 5.000 verschiedenen Produkten ermöglicht ein optimales Zusammenspiel von Dach, Dachentwässerung, Fassade und Photovoltaik- Unterkonstruktion. Die hohe Produktqualität und Langlebigkeit des Werkstoffs Aluminium gibt Planern, Installateuren und Bauherren ein Höchstmaß an Sicherheit. PREFA gibt 40 Jahre Garantie auf Material und Farbe.Um die optimale Lösung für das eigene Haus zu finden, sind gerade bei einer Sanierung Fachwissen und langjährige Erfahrung gefragt. Aus Garantie- und Qualitätsgründen muss jedes PREFA Produkt ausschließlich von professionellen Fachbetrieben verlegt bzw. montiert werden.PREFA Handwerker-Betriebe in Ihrer Nähe finden: www.prefa.it/handwerkersuche

