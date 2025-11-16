Die <b>Südtirol Guide App<\/b> bietet Nutzern personalisierte Informationen und Empfehlungen – abgestimmt auf ihren aktuellen Standort. Ob Restaurants, Sehenswürdigkeiten oder Veranstaltungen: Die App hilft sowohl Touristen als auch Einheimischen, das Beste aus ihrem Aufenthalt in Südtirol zu machen. Sie ist in allen großen App-Stores und mehreren Sprachen erhältlich und jetzt unter dem einheitlichen Namen „<b>Südtirol Guide App<\/b>“ zu finden.<BR \/><BR \/><b>Warum Citylight-Poster?<\/b><BR \/><BR \/>Citylight-Poster sind eine besonders auffällige Form der Out-of-Home-Werbung, die an hochfrequentierten, zentralen Standorten wie Bushaltestellen, Einkaufszentren oder belebten Fußgängerzonen platziert werden. Durch ihre Größe und prominente Positionierung sind sie nahezu unübersehbar und bieten eine ideale Möglichkeit, die Zielgruppe direkt im öffentlichen Raum anzusprechen. Der QR-Code auf den Postern führt unmittelbar zum Download der <b>Südtirol Guide App<\/b>, wodurch die Nutzer in wenigen Sekunden direkt zur Interaktion gelangen.<BR \/><BR \/><b>Ergebnisse der Kampagne mit Citylight-Postern<\/b><BR \/><BR \/>Im Zeitraum von nur drei Wochen erzielte die Kampagne mit <b>Citylight-Postern<\/b> insgesamt <b>2.737 QR-Code-Scans<\/b>. Diese Zahl belegt die hohe Effektivität der Kampagne, da die strategische Platzierung der Poster und der klare Call-to-Action (QR-Code) eine direkte und messbare Interaktion mit der Zielgruppe ermöglichten.<BR \/><BR \/><b>Ergebnisse der gesamten Kampagne im Vergleich zu 2024 und 2025<\/b><BR \/><BR \/>Neben den Citylight-Postern trugen auch die digitalen Marketingmaßnahmen maßgeblich zur Gesamtperformance der Kampagne bei. Im Zeitraum vom <b>1. Januar 2025 bis zum 13. Oktober 2025<\/b> erzielte die <b>Südtirol Guide App<\/b> beeindruckende Ergebnisse:<BR \/><BR \/>•<\/TD><TD><b>201.850 neue Downloads<\/b> (+433% im Vergleich zum Vorjahr)<BR \/>•<\/TD><TD><b>376.064 monatlich aktive Nutzer<\/b> (+234% im Vergleich zum Vorjahr)<BR \/><BR \/>Der Einsatz der Citylight-Poster war somit ein wesentlicher Bestandteil der Gesamtstrategie, die sich in den Ergebnissen für <b>2025<\/b> deutlich widerspiegelt. Die Kampagne zeigte nicht nur eine direkte Wirkung auf die QR-Scans, sondern trug auch maßgeblich zum überdurchschnittlichen Wachstum der App-Nutzung bei.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1237293_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Matteo Andreotti<\/b>, Verantwortlicher für Marketing & Media bei IDM Südtirol, kommentiert: „Dank der kombinierten Effekte aus gezieltem Out-of-Home-Marketing und digitalen Maßnahmen konnten wir nicht nur die Markenbekanntheit der App deutlich steigern, sondern auch eine nachhaltige Bindung von Nutzern aufbauen. Die <b>Citylight-Poster<\/b> haben hier einen bedeutenden Beitrag geleistet, um die App in den Fokus zu rücken und die Interaktion mit unserer Zielgruppe zu fördern.“<BR \/><BR \/><b>Fazit<\/b><BR \/><BR \/>Die Kampagne mit den Citylight-Postern verdeutlicht, wie Out-of-Home-Werbung in Kombination mit digitalen Maßnahmen eine messbare Wirkung erzielt. Die Platzierung der Poster an hochfrequentierten Punkten hat die Südtirol Guide App erfolgreich einer breiten Zielgruppe nähergebracht und die Markenbekanntheit signifikant gesteigert.