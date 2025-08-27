<b>Die Geschichte<\/b><BR \/><BR \/>Als Papa Schlumpf von den finsteren Zauberern Gargamel und Razamel entführt wird, beginnt für Schlumpfine und ihre Freunde eine aufregende Reise durch unbekannte Welten. Um ihren Anführer zu retten, verlassen die Schlümpfe ihr magisches Zuhause und wagen sich in die reale Welt – eine Welt voller neuer Gefahren, Herausforderungen und Überraschungen.<BR \/>Doch schnell wird klar: Die Entführung ist nur der Anfang eines viel größeren Plans. Gargamel und Razamel wollen das gesamte Universum ins Chaos stürzen. Nur wenn die Schlümpfe zusammenhalten und über sich hinauswachsen, können sie nicht nur Papa Schlumpf retten, sondern auch das Schlimmste verhindern. Eine abenteuerliche Mission beginnt – voller Herz, Witz und mitreißender Musik.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202268_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202271_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><b>Regie, Produktion und Musik<\/b><BR \/><BR \/>Chris Miller und Matt Landon kombinieren in „Die Schlümpfe – Der große Kinofilm“ liebevolle Animation, temporeiche Comedy und mitreißende Musical-Elemente zu einem einmaligen Kinoerlebnis für die ganze Familie. Unterstützt von einem internationalen Kreativteam, bringt der Film nicht nur frischen Wind in die bekannte Welt der Schlümpfe, sondern erzählt auch eine bewegende Geschichte über Mut, Zusammenhalt und Freundschaft.<BR \/>Mit Songs von Superstar Rihanna und jeder Menge charmantem Humor ist der Film ein echtes Highlight für Jung und Alt – und ein Muss für alle Fans der kleinen blauen Helden.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202274_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><b>Jetzt Tickets sichern:<\/b><BR \/><BR \/>•<\/TD><TD> <a href="https:\/\/www.cineplexx.bz.it\/cineplexx_de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Cineplexx Bozen<\/a><BR \/>•<\/TD><TD> <a href="https:\/\/www.cineplexx.bz.it\/algo_de\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Cineplexx Algo<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1202277_image" \/><\/div>\r\n