Die Schöne und das Biest

Bescheiden, aber glücklich lebt die junge Belle bei ihrem Vater, einem Kunstschnitzer. Auf dem Heimweg von einer Reise verirrt er sich im Wald und sucht in einem düsteren Schloss Zuflucht. Dort lebt ein hässliches Wesen, halb Mensch, halb Tier, das ihn bedroht.

Belle beschließt ihren Vater zu retten und bietet dem Scheusal an, als seine Gefangene im Schloss zu leben. Das Biest, ein verwunschener Prinz, verliebt sich in sie. Auch Belle bemerkt den sanften Charakter hinter dem abstoßenden Äußeren und findet mehr und mehr Gefallen an ihm. Trotzdem sehnt sie sich nach ihrem Vater, verspricht den Biest wiederzukommen und darf das Schloss verlassen. Zuhause erfährt Belle, dass Bertram, ein hübscher, reicher und selbstverliebter Edelmann, um ihre Hand angehalten hat. Soll sie dem Wunsch ihres Vaters folgen und ihn heiraten? Das unglückliche Biest ist überzeugt davon und droht dabei vor Trauer zu sterben. Wie wird sich Belle entscheiden?

Das Theater mit Horizont hat aus der berührenden Geschichte über Schein und Sein ein zauberhaftes Musical gemacht.





Dienstag, 22.10.2019 um 14.15 Uhr in Eppan, KultursaalFreitag, 25.10.2015 um 15 Uhr in Bozen, WaltherhausInformationen und Karten im Südtiroler Kulturinstitut unter Tel. 0471 313800; www.kulturinstitut.org Unterstützt werden die Gastspiele von Raiffeisen, subventioniert von der Südtiroler Landesregierung, Abteilung Deutsche Kultur.

