Die sechste Auflage der Ski Carousel Vintage Party hat die skisaison in Alta Badia abgeschlossen

Die Skisaison in Alta Badia wurde ganz im Zeichen eines Retro Events am 9. und 10. April abgeschlossen. Nach einigen Jahren Pause wurde erneut die Ski Carousel Vintage Party organisiert, welche zum sechsten Mal stattgefunden hat. Sowohl im Tal als auch auf den Pisten konnte man die guten alten Zeiten wieder erleben.Die Veranstaltung hat am Sonntag Nachmittag oben am Berg mit Live-Musik auf der Crëp de Munt und Club Moritzino Hütte angefangen. Nicht nur auf 2.000m sondern auch im Tal ging es am Abend in einigen Lokalen in La Villa nostalgisch zu, mit Musik der alten Zeiten und originellen und fantasiereichen Looks.Am Montag fand dann wie üblich das Vintage Rennen auf der La Para Piste statt, wo auch einer der letzten Lifte mit Bügel in Betrieb ist. Beim Rennen, bei dem keine Carvingskis erlaubt waren, sondern möglichst alte Bretter zum Einsatz kamen, haben sich die Skifahrer bei einem nostalgischen Skirennen mit mehreren Hürden gemessen. Der Schnellste, der um die wie anno dazumal alten Tore kurvte und die Hürden bestand, gewann ein Paar Skier. Während des ganzen Tages konnte man eine nostalgische Stimmung im ganzen Skigebiet spüren: Auf den Pisten und in den teilenehmenden Hütten La Para, I Tablá, Las Vegas, Club Moritzino, La Tambra, Bioch sowie in der Piz Boé Alpine Lounge und der Crëp de Munt Hütte wurden bunte und originelle Skibekleidungen gesichtet. Jede Hütte bot dazu auch traditionsreiche Spezialitäten und Getränke an, sowie Dekorationen und Musik zu einer ganz speziellen Retro Periode mit den besten Hits der ´70, ´80 und ´90er Jahren.„Sowohl für die Einheimische als auch für die Teilnehmer aus den Nachbar-Tälern, ist die Veranstaltung ein guter Anlass um den Saisonschluss zu feiern und die Gäste haben die Möglichkeit Alta Badia auf einer nostalgischen Weise zu erkundigen“ sagte Roberto Huber, Direktor von Alta Badia Brand. Die Veranstalter des Events sind mit dem großen Erfolg der Veranstaltung im Laufe der Jahre sehr zufrieden und die Veranstaltung lockt jedes Jahr immer mehr Leute an.STOL war vor on Tour und zeigt die besten Bilder.