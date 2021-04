Die SPORTLER Bike Welt: more of what you love

Hochqualifizierte Profis, vereint durch eine 360°-Leidenschaft für den Radsport: Das zeichnet unsere Bike-Experten aus! Unser Bike-Team erwartet dich mit fachkundiger Beratung und erstklassigem Service, um dir nur das Beste zu bieten. We Know What You Love!Bike Experts SPORTLER: Leidenschaft, Kompetenz und ProfessionalitätSPORTLER verfügt über ein Team von hochqualifizierten und motivierten Sportbegeisterten, die das Glück haben, ihre Liebe zum Sport auch beruflich ausleben zu können.Heute reicht es jedoch nicht mehr aus, „nur“ ein großer Enthusiast zu sein, um an einem modernen Bike zu arbeiten, das ein Set aus Elektronik, Hydraulik und Instrumentierung der neuesten Generation ist. Genau aus diesem Grund wird ein besonderes Augenmerk auf die ständige Weiterbildung unseres Teams gelegt. Die Bike Academy des Unternehmens wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, unsere Bike-Experten nach den höchsten Standards auszubilden, und zwar durch einen hochtechnischen Kurs, der in Zusammenarbeit mit den wichtigsten Branchenführern organisiert wird, um Professionalität und Kompetenz zu gewährleisten.Bei SPORTLER stehen Leidenschaft und Kompetenz immer an erster Stelle: Verlass dich auf die Professionalität unserer Fahrradwerkstätten. We Fix What You Love!Wartung, Reparatur und Montage von FahrrädernEine sorgfältige Wartung deines Fahrrads sorgt für mehr Sicherheit bei deinen Touren und in allen Alltagssituationen. Entdecke die vielen Leistungen, die in unseren Paketen für regelmäßige Check-ups im Frühjahr und Winter enthalten sind. Unabhängig von Marke und Bike, haben wir in unserer Werkstatt den Großteil der üblicherweise benötigten Ersatzteile vorrätig.Für e-Bikes führen wir neben Reparaturen, Einstellungen und Routinekontrollen auch Software-Updates für Bosch, Shimano, Brose und Fazua durch.

