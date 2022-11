Der alte Betriebssitz. - Foto: © Picasa

Diese Räumlichkeiten wurden zur Erweiterung der Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie Marie Curie an die Provinz abgetreten.Seit 7. November haben die Stadtwerke ihren neuen Firmensitz in der L.-Zuegg-Straße an der MeBo-Einfahrt in Untermais (Nähe neuer Recyclinghof A.-Brogliati-Straße). Auch die Kundenschalter befinden sich bereits dort.Dieses Gebäude ermöglicht es erstmals, dass sich alle Abteilungen der Stadtwerke unter einem Dach befinden.Dieses Ereignis wird mit einer Eröffnungsfeier zelebriert.STOL ist on Tour und zeigt die schönsten Bilder.