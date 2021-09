Das Dolomitental Villnöss beherbergt heuer zwar nicht das beliebte Südtiroler Speckfest (verschoben auf 2022), dennoch haben sich das Südtiroler Speck Konsortium gemeinsam mit dem Tourismusverein Villnöss für die Liebhaber der traditionellen Spezialität was einfallen lassen: Alternativ dazu werden die Südtiroler Speck-Wochen veranstaltet. Zwölf Tage,, ist das Villnösstal ein Ausflugsziel für alle, die Genuss und Kulisse miteinander verbinden möchten.Den Auftakt machen die Gast- und Hüttenwirte des Villnösstales. Unter dem Mottoservieren sie ihren Gästen ein köstliches Brettl mit Südtiroler Speck g.g.A. zum Glas Südtiroler Wein oder Sekt dazu. Leicht und heiter, würzig und rauchig. Wer kann diesem Geschmacksspiel schon widerstehen?Unwiderstehlich präsentiert sich in diesen Tagen auch die herbstlich gefärbte Landschaft. Im Rahmen des Programmpunkteskann man diese in vollen Atemzügen genießen. Der geführten Wanderung durch das sonnige Mittelgebirge folgt eine, wo alle Teilnehmer ihren feinen Gaumen testen können.Kein Südtiroler Speckfest ohne den „“ - und auch die Südtiroler Speck-Wochen verzichten nicht auf diesen sympathischen Botschafter aus dem Villnösstal. Als schnellster Speckaufschneider bekannt geworden, begleitet er als geselliger Wanderkamerad dieBei so viel genussvoller Betrachtung des Südtiroler Specks g.g.A. aus verschiedensten Perspektiven, kommt dergerade richtig. Als krönender Abschluss der Südtiroler Speck-Wochen lädt er zum Einkaufserlebnis auf dem malerischen Dorfplatz von St. Magdalena in Villnöss ein – und noch einmal erleben Genießer, wie tief der Südtiroler Speck g.g.A. in der Südtiroler Kultur verwurzelt ist.

cs