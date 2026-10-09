Wer mehr über dieses Stück Südtiroler Genusskultur erfahren möchte, findet in der Südtiroler Speckakademie die passende Plattform. Die Akademie vermittelt Wissen rund um Herkunft, Herstellung und Genuss des Südtiroler Specks und macht dessen Besonderheiten auf anschauliche und genussvolle Weise erlebbar.<BR \/><BR \/>Das Angebot richtet sich an alle, die ihre Kenntnisse vertiefen möchten. Von interessierten Privatpersonen über Genießerinnen und Genießer bis hin zu Fachleuten aus Gastronomie, Tourismus und Lebensmittelbranche. In praxisnahen Kursen, Workshops und Verkostungen erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spannende Einblicke in die Welt des Südtiroler Specks g.g.A. und lernen die Menschen kennen, die hinter dem Produkt stehen. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1369728_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur theoretische Inhalte, sondern vor allem das Erleben. Produzenten, Sensorikexperten, Sommeliers und Köche geben ihr Wissen aus erster Hand weiter und zeigen, wie viel Erfahrung, Sorgfalt und Leidenschaft in der Herstellung des Südtiroler Specks g.g.A. stecken. Betriebsbesichtigungen, Verkostungen und praktische Anwendungen ermöglichen einen authentischen Blick hinter die Kulissen.<BR \/><BR \/>Mit der Speckakademie verfolgt das Südtiroler Speck Konsortium das Ziel, Wissen über den Südtiroler Speck g.g.A. zu bewahren und weiterzugeben. Gleichzeitig wird das Bewusstsein für regionale Qualität, geschützte Herkunft und traditionelle Herstellungsverfahren gestärkt.<BR \/><BR \/> Die Akademie trägt damit dazu bei, ein wichtiges Kulturgut Südtirols lebendig zu halten und für kommende Generationen erlebbar zu machen. <BR \/>Wer die Speckakademie besucht, entdeckt Südtirol nicht nur mit dem Gaumen, sondern mit allen Sinnen und nimmt neben neuen Genussmomenten auch wertvolles Wissen mit nach Hause.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1369731_image" \/><\/div>\r\n