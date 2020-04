Die Tage der Orchideen sind gezählt.

Wie bei allen Gärtnern ist die Frühjahrssaison bis Muttertag die wichtigste Saison des Jahres. In diesen Wochen werden in der Regel bis zu 80 Prozent des Jahresumsatzes erwirtschaftet. Doch die Coronakrise hat wie so vielen auch dem Südtiroler Unternehmen Raffeiner einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das Familienunternehmen liefert normalerweise von Norditalien bis nach Süddeutschland – im Moment ist das natürlich nicht möglich. Der Markt ist komplett eingebrochen.Hier spielt der Faktor Zeit gegen Raffeiner, denn das Entwicklungsstadium der Orchideen, welche 5 Jahre lang gezüchtet worden sind, kann nicht aufgehalten werden. Jede Woche kommen neue Orchideen in verkaufsreifer Blüte dazu.Nach anfänglichen Verzweifeln an der schier ausweglosen Situation fassten Barbara und ihr Vater Valtl den Entschluss, die Orchideen an soziale Einrichtungen zu spenden.Um die anfallenden Spesen zu decken wird hierzu südtirolweit ein Lieferservice an private Kunden angeboten. Barbara Raffeiner wird die Aktion noch bis Ostern fortführen und freut sich über jede einzelne Bestellung.Kaufen auch Sie eine dieser schönen Orchideen, bevor sie auf dem Komposthaufen landen und sich niemand mehr daran erfreuen kann!

