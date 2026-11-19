Die Welt von Panem kehrt zurück auf die große Leinwand: Mit „Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping“ erwartet Kinofans ab dem 19. November 2026 ein neues Kapitel der erfolgreichen dystopischen Saga.<BR \/><BR \/>Die Handlung spielt 24 Jahre vor den Ereignissen des ersten Films und erzählt die Geschichte des jungen Haymitch Abernathy. Als er für die 50. Hungerspiele ausgewählt wird, muss er sich dem zweiten sogenannten Jubel-Jubiläum stellen. Dieses Mal ist die Arena noch grausamer und die Überlebenschancen sind geringer denn je. Zwischen politischen Intrigen, gefährlichen Bündnissen und dem Kampf ums Überleben beginnt eine Geschichte, die den Grundstein für die spätere Rebellion legt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381266_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In der Hauptrolle ist Joseph Zada als junger Haymitch Abernathy zu sehen. Zum hochkarätigen Cast gehören außerdem Ralph Fiennes als Präsident Snow und Glenn Close. Regie führt erneut Francis Lawrence, der bereits mehrere Filme der erfolgreichen Panem-Reihe inszeniert hat. Die Vorlage stammt aus dem Bestseller „Die Tribute von Panem L: Der Tag bricht an“ von Suzanne Collins.<BR \/><BR \/>Ein Wiedersehen mit der Welt von Panem, das Spannung, spektakuläre Bilder und einen neuen Blick auf die Geschichte der Rebellion verspricht.<BR \/><BR \/><b>Jetzt Tickets sichern:<\/b> <a href="https:\/\/www.cineplexx.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.cineplexx.bz.it<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381269_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381272_image" \/><\/div>