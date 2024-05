Die Wasserspiele – ein Spektakel ohnegleichen

Seit mehr als 400 Jahren entzückt und verblüfft das Schloss Hellbrunn seine Besucher mit beeindruckender Architektur und zauberhaften Wasserspielen. Ein einmaliges Erlebnis mit so manchem Überraschungseffekt.



Als davor nie gesehenen Ort der Vergnügungen und Erholung plante der Salzburger Fürsterzbischof Markus Sittikus das Schloss Hellbrunn. Der Sommersitz entstand in einer rekordverdächtig kurzen Bauzeit von 1612 bis 1615. Baumeister Santino Solari, der auch für den Salzburger

Dom beauftragt wurde, schuf einen der prächtigsten Spätrenaissance Bauten nördlich der Alpen. Beim Besuch der Dauerausstellung „Schau Lust“ können Sie die Räume besichtigen und mehr über Hellbrunns Geschichte erfahren. Heiratswillige Verliebte werden hier außerdem die perfekte Kulisse für den schönsten Tag im Leben finden.

Die idyllische Lage im Süden Salzburgs war auch in anderer Hinsicht perfekt: Der wasserreiche Hellbrunner Berg ließ das Wasser zum

zentralen Gestaltungselement werden. Herzstück sind die manieristischen Wasserspiele, die heute in dieser Form einzigartig sind.



Der Weg durch die Anlage wird durch einen Audioguide informativ

und spannend gemacht: An 21 Stationen wird erklärt, wie es zu dieser

Anlage kam, welchen Schabernack Fürsterzbischof Markus Sittikus zu treiben wusste und was die Besonderheit des historischen Mechanischen Theaters ist. Dabei lohnt es sich, vorsichtig zu sein: An vielen unerwarteten Orten spritzt und plätschert es! Bevor man den im eher eschen Stil gehaltenen Landschaftsgarten erreicht, ist die weitläufige Parkanlage durch ein Wasserparterre mit Teichen, Statuen und Blumenarrangements nach italienischem

Renaissance-Vorbild geprägt.



Hier lässt es sich herrlich entspannen, spazieren und sporteln. Kinder können sich am großen Abenteuerspielplatz austoben. Auch im Winter ist Hellbrunn einen Besuch wert: In der Vorweihnachtszeit verwandeln sich der Schlosshof und die alte Schlosseinfahrt in einen stimmungsvollen

Adventmarkt. Sehenswert sind auch die seit 2018 jährlich wechselnden

Kunstinstallationen im Kulturprojekt Skulpturen Park Hellbrunn.

Dieser entstand in Zusammenarbeit des Center of Management mit der Schlossverwaltung und dient vor allem als Begegnungsort zwischen

Kunst und Mensch in der Natur.

fa