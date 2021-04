Die „Zett“ in neuem Kleid – diesmal bereits ab Samstag erhältlich!

Die „Zett“ sorgt seit mittlerweile mehr als 32 Jahren Sonntag für Sonntag für umfassende Information und eine ordentliche Portion Unterhaltung – und erfreut damit eine große Leserschar. Und doch war und ist die Zeitung seit ihrer Gründung im Februar 1989 zahlreichen Veränderungen unterworfen. Sie hat sich über die Jahre immer wieder in den unterschiedlichsten Bereichen weiterentwickelt, um stets auf der Höhe der Zeit sein zu können.An diesem Wochenende wird wiederum ein solcher Schritt gemacht – mit einer recht umfangreichen Neugestaltung der „Zett“ vor allem in grafischer Hinsicht. So fallen sofort die neuen Titelschriftarten und das veränderte Layout auf. Damit soll die Sonntagszeitung noch moderner und auch unverwechselbarer sein.Doch auch auf inhaltlicher Ebene gibt es Neues. So finden Sportfans ihren Lieblingsteil der „Zett“ jetzt nicht mehr am Ende, sondern in der Mitte der Zeitung. Und auch neue Rubriken werden mit dieser ersten Ausgabe im neuen „Zett“-Kleid eingeführt. So finden die Leserinnen und Leser nun unter anderem noch mehr Angebote in den Bereichen Lebensstil und Lebensberatung, eine neue Humor-Ecke am Ende der Zeitung sowie ganz generell zusätzliche informative und unterhaltende Inhalte.Das „Zett“-Team wünscht gute und anregende Lektüre – wie üblich gibt es die Sonntagszeitung an den „Zett“-Standln, am Kiosk oder online unter www.zett.it

