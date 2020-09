Die „Zett“ lesen und einen Relax-Tag mit der ganzen Familie gewinnen!

Haben Sie das Bedürfnis, wieder mal so richtig zu relaxen und dem Alltag zu entfliehen – und zwar mit der ganzen Familie? Die „Zett“ und das Feuerstein Nature Family Resort im wunderbaren Pflerschtal machen es möglich – vorausgesetzt, Sie spielen am Sonntag beim Glückstelefon mit und haben ein wenig Glück. Denn zu gewinnen gibt es einen Day Spa für die ganze Familie (zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder) im Familienhotel Feuerstein.Eine traumhafte Bergkulisse, einzigartige Wanderungen und ein Hotel mit einem Erlebnisangebot, das seinesgleichen sucht, erwarten Sie im hintersten Pflerschtal. Das Feuerstein Nature Family Resort ist ein wahres Schlaraffenland für Kinder und ein idealer Ort zum Entspannen und zum Krafttanken für die Eltern.70 Stunden pro Woche naturverbundene Kinderbetreuung, die Spielescheune, die Holzwerkstatt, das Atelier, die Kletterwand und der legendäre Matsch Room sind nur einige der Highlights für den Nachwuchs. Die Eltern können indes Zeit zu zweit im „For Adults Only“ Mountain-SPA genießen, am hauseigenen Badeteich Sonne tanken oder sich kulinarisch im Gourmetrestaurant Artifex verwöhnen lassen. Ob mit Übernachtung oder beim Day Spa: Das Feuerstein schafft einzigartige Momente für die gesamte Familie.

